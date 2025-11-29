Gia Lai dự kiến di dời khẩn cấp gần 1.900 hộ khỏi vùng thiên tai

Ngày 29/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai có tờ trình về việc phê duyệt danh mục dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Theo tờ trình, tỉnh Gia Lai dự kiến triển khai 16 khu vực di dời dân khỏi vùng nguy cơ cao thiên tai, gồm 13 dự án tập trung và 3 phương án xen ghép, với quy mô 2.223 hộ, trong đó 1.861 hộ phải di dời.

Vào mùa mưa là nhiều khu dân cư thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai lại chịu cảnh cô lập do triều cường, đặc biệt là mưa lũ (Ảnh: Doãn Công).

Tổng kinh phí ước tính hơn 1.840 tỷ đồng, gồm đầu tư hạ tầng 845,9 tỷ đồng; hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân 258,8 tỷ đồng; đền bù, giải phóng mặt bằng 735,7 tỷ đồng.

Địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai có 9 khu vực (8 dự án tập trung, 1 phương án xen ghép), với tổng quy mô 1.269 hộ; cần di dời 907 hộ. Tổng kinh phí dự kiến hơn 960 tỷ đồng.

Địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai có 7 khu vực (5 dự án tập trung và 2 phương án xen ghép), với tổng quy mô 954 hộ; cần di dời 954 hộ. Tổng kinh phí dự kiến hơn 880 tỷ đồng.

Cùng ngày, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng như Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Qua kiểm tra, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương rà soát lại quy hoạch, tổng hợp nhu cầu bố trí ổn định dân cư và xây dựng dự án tái định cư tập trung và phương án bố trí dân cư xen ghép để di dời các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, động viên các gia đình bị thiệt hại do bão lũ tại xã Tuy Phước (Ảnh: Công Sơn).

“Các gia đình có nhà bị sập do bão lũ vừa qua, nếu vị trí nằm trong khu dân cư ổn định, an toàn thì hỗ trợ xây dựng nhà tại vị trí cũ theo chính sách hỗ trợ đã được tỉnh quy định. Trường hợp nằm trong vùng xung yếu chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai buộc phải di dời, bố trí xây dựng nhà mới tại các khu tái định cư”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, xã Tuy Phước Đông đã lên phương án bố trí khu tái định cư với diện tích hơn 20ha để di dời khoảng 800 hộ dân các thôn An Lợi, Lạc Điền và Đông Điền.

Xã Tuy Phước, dự kiến di dời khoảng 300 hộ đến khu tái định cư vùng thiên tai của xã rộng gần 7ha. Xã Tuy Phước Tây cũng dự kiến sẽ di dời 40 hộ nằm ở vùng xung yếu về khu tái định cư rộng khoảng 2ha.