Đề xuất cấp mỗi hộ dân 580m2 đất tái định cư khỏi vùng ngập lụt

Đảng ủy xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai, đã công bố quy hoạch chung đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện tái định cư cho 180 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng do ngập lụt. Đây là giải pháp cấp thiết nhằm ổn định đời sống và phát triển kinh tế cho người dân địa phương.

Trong nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân tại các thôn, làng của xã Ia Hiao phải đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng do địa thế thấp, gần sông suối và ảnh hưởng của mưa lớn. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt, đi lại mà còn cản trở sự phát triển kinh tế của địa phương.

Nhà người dân xã Ia Hiao bị ngập úng sau những trận mưa lớn (Ảnh: Chí Anh).

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, cho biết qua rà soát, xã đã xác định 180 hộ dân trong vùng ảnh hưởng có nguyện vọng được di dời.

"Việc này là cần thiết để giúp người dân ổn định cuộc sống, an cư lâu dài, yên tâm phát triển kinh tế và thoát khỏi cảnh ngập lụt kéo dài", ông Phương nhấn mạnh.

Xã Ia Hiao đã chủ động chuẩn bị mặt bằng cao ráo, thuận lợi, gần các khu tiện ích và quốc lộ để sẵn sàng triển khai dự án giãn dân khi có kinh phí.

Nhiều hoa màu của các hộ dân xã Ia Hiao bị ngập sâu (Ảnh: Chí Anh).

"Qua rà soát, xã đã chọn quỹ đất gần quốc lộ 25 để bố trí làm khu tái định cư cho các hộ dân. Định hướng là cấp mỗi hộ dân khoảng 580m2, để bà con vừa làm nhà và có đất chăn nuôi", ông Phương thông tin thêm.

Dự án tái định cư này được kỳ vọng sẽ mang lại cuộc sống ổn định và bền vững cho người dân Ia Hiao, giúp họ thoát khỏi nỗi lo ngập lụt triền miên và có điều kiện phát triển kinh tế.