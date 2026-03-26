"Lờ" tiếng còi cảnh báo, ô tô con bị tàu hỏa tông nát đầu

Ngày 26/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết khoảng 8h50 cùng ngày, tại Km58+200 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (thuộc thôn Tân Thành, xã Lạng Giang) xảy ra vụ va chạm giữa đầu máy D12E-647 và ô tô con biển kiểm soát 98A-831.XX do anh P.M.Đ (25 tuổi, trú thôn Tân Thành, xã Lạng Giang) điều khiển.

Hình ảnh chiếc xe va chạm với tàu hỏa (phải) và sau khi bị tàu tông nát đầu (trái) (Ảnh: B.G.).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, tài xế ô tô điều khiển phương tiện đi từ thôn Tân Thành ra quốc lộ 1A qua lối đi tự mở. Hình ảnh camera ghi lại cho thấy, dù đoàn tàu đã bấm còi cảnh báo từ xa, tài xế vẫn điều khiển xe đi vào khu vực giao cắt.

Vụ va chạm khiến phần đầu ô tô biến dạng hoàn toàn, rất may không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe ô tô và lái tàu. Kết quả, cả hai đều âm tính.

Qua hình ảnh có thể thấy điểm giao cắt này không có barie gác chắn tàu.