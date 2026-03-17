Ô tô băng qua đường sắt bị tàu hỏa hất văng xuống mương nước ở Hà Nội

Tối 16/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 19h45 cùng ngày, tại đoạn đường ngang km33+920, đoạn qua thôn Nhân Hòa, xã Đại Thanh, xảy ra vụ va chạm giữa một ô tô con và tàu hỏa.

Chiếc ô tô con bị tàu hỏa hất văng xuống mương nước (Ảnh: Huy Anh).

Vào thời gian trên, ô tô con do một tài xế điều khiển băng qua đường ngang dân sinh, đúng lúc này, tàu hỏa đi tới, đâm vào đuôi ô tô, đẩy xe này văng xuống mương nước phía dưới.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế ô tô đã tự thoát ra ngoài, phương tiện bị hư hỏng phần đuôi.

Tàu hỏa phải tạm dừng hành trình (Ảnh: Huy Anh).

Cảnh sát cho biết vụ việc không làm ai thương vong. Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 14 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.