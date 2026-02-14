Lô cốt dựng lên trước chợ Hàng Da thu hẹp lòng đường, giao thông hỗn loạn

Hai ngày nay, trước khu vực chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm), một “lô cốt” bất ngờ xuất hiện, chiếm trọn khoảng không gian quen thuộc vốn đông người qua lại mỗi ngày.

Hàng rào tôn dựng lên để phục vụ dự án xây dựng bể điều tiết ngầm và cống thoát nước dung tích 2.500m3 cho khu vực Phùng Hưng - Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hỏa.

Phần rào chắn kéo dài từ đối diện số 87 phố Hàng Điếu đến nút giao Đường Thành - Hàng Da. Bên trong, máy móc, vật tư đã được tập kết, công nhân bắt đầu chuẩn bị cho việc thi công bể ngầm ngay trước cửa chợ. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 18,2 tỷ đồng, kỳ vọng góp phần giảm ngập cho khu vực phố cổ mỗi khi mưa lớn.

Trước đó, tối 13/2, khu vực trước Chợ Hàng Da ùn tắc kéo dài. Do mặt đường bị thu hẹp để phục vụ thi công, các phương tiện di chuyển chậm, nhiều thời điểm gần như đứng yên.

Xe máy và ô tô chen nhau qua nút giao Đường Thành - Hàng Da.

Khoảng 19h, khi lực lượng chức năng không còn làm nhiệm vụ phân luồng tại chỗ, giao thông khu vực càng trở nên phức tạp. Tại đoạn từ Ngõ Trạm rẽ trái ra Đường Thành, nhiều phương tiện cố gắng chen lấn để đi theo hướng mong muốn.

Công nhân công trường được bố trí hỗ trợ điều tiết, yêu cầu ô tô rẽ phải rồi quay đầu để hạn chế xung đột. Tuy nhiên, một số tài xế phản ứng, xảy ra tranh cãi ngay trên đường, khiến tình trạng ùn ứ kéo dài.

Chiếc xe cứu thương không thể di chuyển do các phương tiện phía trước chật kín.

Ông Đoàn Văn Trí (tiểu thương tại chợ Đồng Xuân) chia sẻ: "Càng sát Tết, nhu cầu tăng mạnh, hàng nhập về liên tục. Đúng lúc cao điểm lại thu hẹp mặt đường như vậy rất bất tiện. Chỉ cần tắc một lúc là chậm đơn, ảnh hưởng cả người bán lẫn khách".

Ông Trí cho rằng nếu có thông tin sớm và phương án phân luồng cụ thể, người dân sẽ chủ động thay đổi đường đi, tránh bị động như hiện nay. Hoặc đơn vị thi công có thể đợi Tết xong thì triển khai dự án.

Đến sáng nay (14/2), giao thông được tổ chức lại cho ô tô đi một chiều trên phố Đường Thành (đoạn từ ngã ba Đường Thành - Hàng Điếu - Nguyễn Văn Tố đến ngã tư Đường Thành - Phủ Doãn - Hàng Bông), đồng thời cấm một số hướng rẽ phải, rẽ trái tại khu vực rào chắn nhằm bảo đảm an toàn.

Ô tô buộc phải chuyển hướng từ xa, chỉ còn xe máy và người đi bộ lưu thông qua đoạn này.

Việc hạn chế ô tô khiến khu vực bớt xung đột hơn so với tối hôm qua, tuy nhiên giao thông vẫn đông do lượng người và xe máy di chuyển lớn trong dịp cuối năm.

Trước cổng chợ Hàng Da, rào chắn được dựng với kích thước rộng 18,5m, dài 54,8m, phần mặt đường còn lại khoảng 5m cho phương tiện lưu thông.

Sau giai đoạn thi công bể điều tiết, đơn vị thi công sẽ rào chắn di động từng đoạn để lắp đặt cống và hoàn trả tạm mặt đường trước 6h mỗi ngày. Phương án phân luồng giao thông khu vực chợ Hàng Da dự kiến áp dụng từ 14/2 đến 31/5.