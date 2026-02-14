34 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ Tết đầu tiên

Ngày 14/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, so với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, số người chết vì tai nạn giao thông giảm 8 người, số người bị thương giảm 6 người.

Theo Cục CSGT, trong ngày 27 Tết, công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm; tạm giữ 101 ô tô, gần 2.500 xe máy, 102 phương tiện khác; tước 283 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe hơn 1.600 trường hợp.

Lực lượng CSGT Hà Nội phân luồng thời điểm người dân đổ dồn về quê nghỉ Tết (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong số hơn 10.000 trường hợp vi phạm nêu trên có hơn 2.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; hơn 2.200 trường hợp vi phạm về tốc độ...

Còn tại tuyến quốc lộ 1A, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm soát hơn 8.200 lượt phương tiện, qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý gần 1.300 trường hợp vi phạm; phạt tiền ước tính gần 2,4 tỷ đồng; trừ điểm, tước giấy phép lái xe gần 190 trường hợp, tạm giữ 149 phương tiện.

Cục CSGT cho biết, trong ngày 27 Tết, các Đội CSGT thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, lập biên bản 45 trường hợp vi phạm; tước giấy phép lái xe 2 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 13 trường hợp.