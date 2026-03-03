Xử phạt tài xế xe bán tải lắp đèn chói lóa khiến người đi sau "muốn mù mắt"
(Dân trí) - Từ phản ánh của người tham gia giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An đã mời nam tài xế xe bán tải độ đèn chói lóa đến làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính.
Ngày 3/3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An, đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đối với tài xế H.B.N. (SN 1990, trú xã Nghi Lộc, Nghệ An).
Trước đó, trong các ngày 1-2/3, trên diễn đàn ô tô có đông thành viên tại Nghệ An xuất hiện hình ảnh và clip chiếc xe bán tải biển kiểm soát 37B-260.xx lưu thông trên đường, bật cụm 4 chiếc đèn gắn trên nóc xe.
Ánh sáng từ cụm đèn này quá sáng khiến các tài xế lưu thông phía sau bị lóa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Nhiều bình luận của người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc trước hành vi “độ” đèn xe cũng như ý thức của chủ xe khi tham gia giao thông. Một số người dùng mạng xã hội để lại bình luận cho biết "muốn mù mắt" khi di chuyển phía sau xe bán tải này.
Tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An, vào cuộc xác minh, xác định tài xế H.B.N. là chủ nhân và là người điều khiển chiếc xe bán tải nói trên và mời đến trụ sở đơn vị làm việc.
Tại cơ quan công an, tài xế H.B.N. thừa nhận hành vi của mình. Phòng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H. về hành vi điều khiển xe lắp thêm đèn phía sau, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe của nam tài xế và 4 chiếc đèn chiếu sáng (dạng đèn LED).
Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt tài xế H.B.N. về hành vi kể trên.
Theo điểm a, khoản 3, Điều 13, Nghị định 168/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, hành vi điều khiển xe lắp thêm đèn phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm, một hoặc cả hai bên thành xe, trừ đèn sương mù dạng rời được lắp theo quy định sẽ bị phạt tiền 1.000.000-2.000.000 đồng.