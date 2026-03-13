Tài xế xe khách bị phạt 5 triệu đồng vì đi không đúng làn đường cao tốc

Tối 13/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 2 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với anh T.V.L. (SN 1994, ở TP Hải Phòng), do có hành vi điều khiển ô tô đi không đúng làn đường.

Với vi phạm trên, anh L. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX.

Tài xế L. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Cục CSGT, vào lúc 7h33 ngày 11/3, tại km60 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã điều khiển ô tô khách biển số 15F-001.xx đi không đúng làn đường quy định. Hành vi vi phạm của tài xế đã bị người dân ghi hình, phản ánh tới Cục CSGT.

Tại cơ quan công an, tài xế L. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Cục CSGT khuyến cáo, người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đặc biệt người dân cần đi đúng phần đường, làn đường quy định.