Phạt tài xế mở cốp ô tô, chở 2 người trong khoang hành lý trên cầu Nhật Tân

Chiều 14/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt với tài xế L.C.N. (SN 1986, ở Hà Nội) do có hành vi vừa lái xe vừa mở cốp, để 2 người ngồi trong khoang hành lý.

Hình ảnh tài xế N. điều khiển ô tô mở cốp xe, chở 2 người trong khoang hành lý (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm trên, nam tài xế sẽ bị xử phạt 4 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 9h25 ngày 14/3 tại cầu Nhật Tân, địa phận xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, tài xế N. điều khiển ô tô con biển số 30H-357.xx, chở người trong khoang chở hành lý khi phương tiện đang di chuyển trên đường. Hành vi của tài xế sau đó đã bị người dân ghi hình và gửi tới Cục CSGT.

Sau khi nắm được thông tin, CSGT đã xác minh, mời tài xế ô tô lên trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, anh N. đã thừa nhận hành vi vi phạm.