Nam tài xế bị xử phạt vì không nhường đường xe ưu tiên trên cao tốc

Trần Thanh
(Dân trí) - Tổ tuần tra của Đội 1 Cục CSGT làm nhiệm vụ trên cao tốc Nội bài - Lào Cai đã phát tín hiệu ưu tiên, tuy nhiên, tài xế N.V.D. điều khiển ô tô khách vẫn “vờ như không nghe thấy”.

Chiều 22/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với tài xế N.V.D. (SN 1986, quê Phú Thọ) do có hành vi điều khiển ô tô khách không nhường đường cho xe ưu tiên trên cao tốc.

Tài xế D. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Với vi phạm trên, tài xế D. sẽ bị phạt 7 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 8h17 ngày 21/3 tại km64 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tổ tuần tra của Đội 1 làm nhiệm vụ trên tuyến đã phát tín hiệu ưu tiên, tuy nhiên, tài xế N.V.D. điều khiển ô tô khách 29E-528.xx vẫn “vờ như không nghe thấy”, không nhường đường theo quy định.

Hình ảnh chiếc xe khách không nhường đường cho xe ưu tiên (Ảnh: Công an cung cấp).

Tổ CSGT sau đó đã xác minh, mời tài xế ô tô khách lên cơ quan công an để làm việc.

Cục CSGT khuyến cáo, hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể gây cản trở hoạt động cứu nạn, cứu hộ, tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng. Người tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành để góp phần bảo đảm an toàn giao thông.