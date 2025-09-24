Phú Thọ chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc tại nhiều dự án giao thông trọng điểm

Báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc cho biết, dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 305, đoạn từ Quán Tiên đến cầu Bến Gạo dài 8km (thuộc địa phận phường Vĩnh Yên, xã Hội Thịnh, Hoàng An), có tổng mức đầu tư 324 tỷ đồng.

Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng được 7,14km, còn 860m chưa giải phóng được. Các nhà thầu đã thi công cơ bản xong nền đường, hệ thống thoát nước tại các vị trí có mặt bằng, đạt 77,64% giá trị hợp đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga nghe báo cáo về các dự án giao thông trọng điểm đang gặp khó khăn (Ảnh: Thanh Nga).

Đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, bà Nga giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho dự án.

UBND phường Vĩnh Yên, xã Hội Thịnh, xã Hoàng An được giao tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu, đồng thuận và chấp hành các quy định của pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 10, nhằm hoàn thành dự án trong tháng 12 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ.

Đối với Dự án đường Vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ quốc lộ 2C đến đường song song đường sắt tuyến phía Bắc, lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc cho biết dự án có chiều dài gần 2,8km, tổng mức đầu tư 277 tỷ đồng. Đến hết ngày 22/9 chưa giải phóng xong mặt bằng do UBND xã Hội Thịnh chưa phê duyệt được phần diện tích thu hồi đất ở và đất trồng cây lâu năm của 85 hộ dân.

Ngoài ra, khu đất tái định cư của dự án đang thi công nên chủ đầu tư chưa thực hiện được tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất ở.

Nữ lãnh đạo tỉnh Phú Thọ khẳng định vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn của giải ngân vốn đầu tư công. Do đó, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc cần phối hợp với chính quyền các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc; đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể từng dự án được giao.

Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về tháo gỡ khó khăn cho các dự án giao thông trọng điểm (Ảnh: Thanh Nga).

Trong khi đó, dự án đường Vành đai 2 vùng phía tây đô thị Vĩnh Phúc, giai đoạn I, đoạn từ đường tỉnh 305 đi đường tỉnh 306 có tổng mức đầu tư trên 348 tỷ đồng, đến nay đã thi công xong nền mặt đường, hệ thống thoát nước, đạt 85% giá trị hợp đồng. 800m mặt bằng còn lại chưa giải phóng được do chưa phê duyệt được phương án bồi thường phần đất và tài sản trên đất của một số hộ dân.

Bà Phùng Thị Kim Nga đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phối hợp với các sở ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, sớm hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến thu hồi đất. Chính quyền xã Tiên Lữ, Liên Hòa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai dự án.