Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã làm chủ đầu tư dự án nào?

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký ban hành quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các chương trình, nhiệm vụ, dự án đầu tư công do cấp tỉnh, cấp huyện (cũ) quản lý khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh này.

Cụ thể, UBND tỉnh giao UBND các xã, phường thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án do UBND cấp xã, phường, thị trấn (trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp) làm chủ đầu tư.

Đường nối trung tâm xã Môn Sơn (tỉnh Nghệ An) với bản Búng do Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Con Cuông (cũ) làm chủ đầu tư sau 2 năm triển khai vẫn đang dở dang (Ảnh: Hoàng Lam).

Đối với các dự án (trừ các dự án cấp xã trước đây làm chủ đầu tư và dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia), nhiệm vụ chủ đầu tư được thực hiện theo nguyên tắc dự án có phạm vi nằm trên một địa bàn hành chính cấp xã (cũ) giao UBND cấp xã làm chủ đầu tư.

Dự án có phạm vi nằm trên 2 địa bàn đơn vị hành chính cấp xã (mới) trở lên hoặc có phạm vi nằm trên một địa bàn hành chính cấp xã nhưng có tính chất đặc thù, kỹ thuật phức tạp, quy mô lớn... giao sở, ngành, Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư phù hợp với lĩnh vực của từng dự án.

Các dự án di dời hạ tầng kỹ thuật điện, nước, viễn thông... phục vụ giải phóng mặt bằng, nếu phạm vi dự án nằm trên một địa bàn xã, giao UBND xã đó làm chủ đầu tư.

Nếu dự án nằm trên 2 địa bàn cấp xã (mới) trở lên, giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực rà soát, báo cáo Sở Tài chính tỉnh để tổng hợp, tham mưu giao nhiệm vụ chủ đầu tư theo nguyên tắc giao UBND cấp xã có khối lượng thực hiện lớn nhất làm chủ đầu tư.

Các dự án do cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh là chủ đầu tư, dự án Trụ sở Công an xã Nghi Kim (cũ) do UBND thành phố Vinh (cũ) làm chủ đầu tư giao Công an tỉnh làm chủ đầu tư.

Các dự án do Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện (cũ) làm chủ đầu tư, giao các Ban chỉ huy phòng thủ khu vực tương ứng theo địa bàn làm chủ đầu tư. Dự án do Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư, giao Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư.

Các dự án do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vinh làm chủ đầu tư được giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư.

Đối với các dự án dở dang, chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, chưa quyết toán, còn nợ phải thu, phải trả..., chủ đầu tư mới phải rà soát, trình cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm, đảm bảo hoàn thành đưa dự án/hạng mục vào sử dụng, phát huy hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Các dự án chưa thi công, chủ đầu tư mới phải rà soát, đánh giá sự cần thiết, khả năng cân đối nguồn lực, làm việc với các sở chuyên ngành liên quan về phương án xử lý, báo cáo Sở Tài chính Nghệ An xem xét, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định.

Quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công này có hiệu lực từ ngày 15/9.