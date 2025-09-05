Đà Nẵng lập tổ công tác tháo gỡ dự án bất động sản nợ gần 1.000 sổ đỏ

Ngày 5/9, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác chuyên trách nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cho một số dự án bất động sản trọng điểm trên địa bàn.

Tổ công tác đặc biệt do Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng làm Tổ trưởng, nhằm giải quyết dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc kéo dài tại nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng nghìn khách hàng.

Tổ phó Tổ công tác là Giám đốc Sở Tài chính. Tham gia Tổ còn có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Nhiệm vụ trọng tâm của Tổ công tác là trực tiếp kiểm tra, rà soát và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án "tai tiếng" như: Công ty Cổ phần Bách Đạt An với các dự án: Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Homeland với dự án Khu đô thị Homeland Paradise Village; Công ty TNHH Chí Thành với dự án Khu đô thị số 11.

Ông Trần Nam Hưng (bìa trái), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, trong một lần kiểm tra các dự án bất động sản bị đình trệ (Ảnh: Bình An).

Trong số các dự án được rà soát, các dự án của Công ty Cổ phần Bách Đạt An đặc biệt gây chú ý khi gần 1.000 khách hàng trên cả nước đã vất vả đi đòi quyền lợi chính đáng của mình suốt nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Năm 2017, Công ty Cổ phần Bách Đạt An đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam để phân phối gần 1.000 lô đất tại 3 dự án khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside và Bách Đạt 1. Tuy nhiên, tranh chấp đã nảy sinh giữa hai công ty và được đưa ra tòa án.

Mặc dù các bản án có hiệu lực pháp luật đã buộc Công ty Cổ phần Bách Đạt An phải tiếp tục thực hiện hợp đồng đặt cọc và phân phối đất nền, công ty này vẫn không thi hành án, vi phạm các cam kết về thời hạn thực hiện dự án và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Tình trạng này đã khiến gần 1.000 người mua đất khổ sở đi đòi sổ đỏ, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Tương tự, dự án Khu đô thị Homeland Paradise Village với tổng vốn đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng, đang trong tình trạng bỏ hoang. Nhiều nhà đầu tư cũng mệt mỏi vì không nhận được sổ đỏ như cam kết.

Chính quyền thành phố xác định tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ giúp giải quyết các tồn đọng, bảo đảm an sinh xã hội mà còn là động lực để kích thích nguồn lực đầu tư, phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

Đây cũng là động thái quyết liệt thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố, khôi phục niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.