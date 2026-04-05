Lái xe máy thoát chết trong gang tấc khi cố tình lao qua đoàn tàu đang tới

Chiều 5/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết khoảng 15h48 ngày 4/4, tàu SE8 kéo 14 toa, khi lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam tại km13+700 (đoạn qua xã Ngọc Hồi, Hà Nội), đã phải dừng hành trình.

Hình ảnh lái xe máy cố tình băng qua đường ngang, bị tàu húc trúng xe máy (Ảnh: Cắt từ clip).

Cụ thể vào thời gian trên, tàu SE8 khi di chuyển đến đường ngang dân sinh có biển báo, đèn cảnh báo và barie tự động tại km13+700, thì xảy ra va chạm với một xe máy, do lái xe máy cố tình vượt qua đường sắt và bị đầu tàu húc văng xe máy.

Sau khi phát hiện sự việc, lái tàu đã phanh hãm để tránh xảy ra tai nạn. Tài xế xe máy bị ngã ra đường, sau đó đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Tàu SE8 tiếp tục hành trình vào lúc 15h50, chiếm dụng khu gian Thường Tín - Văn Điển khoảng 2 phút.

Đại diện Cục CSGT khuyến cáo, mỗi hành vi chủ quan, “nhanh một giây” có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm về an toàn giao thông đường sắt, đồng thời công khai để tăng tính răn đe.