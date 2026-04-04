Huy động hơn 200 người tìm kiếm thợ điêu khắc lăng mộ mất liên lạc bí ẩn

Tối 4/4, các lực lượng chức năng xã Tân Kỳ (Nghệ An) cùng người dân và thân nhân đang nỗ lực tìm kiếm anh Lê Văn Dương (SN 1980, trú xóm Phượng Kỳ, xã Tân Kỳ).

“Khoảng hơn 200 người gồm lực lượng công an, quân sự xã, các tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và người dân địa phương đã được huy động để tìm kiếm anh Dương.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm anh Dương ở khu vực đồi núi quanh chùa Tân Kỳ (Ảnh: N. Trung).

Chúng tôi đã mở rộng khu vực tìm kiếm vào sâu phía trong thung lũng gần chùa Tân Kỳ nhưng trời tối, khu vực này mất sóng điện thoại nên công tác tìm kiếm rất khó khăn”, đại diện Công an xã Tân Kỳ thông tin.

Sáng cùng ngày, Công an xã Tân Kỳ tiếp nhận thông tin trình báo của chị Bùi Thị Thanh (SN 1980) về việc chồng là anh Dương mất liên lạc.

Theo thông tin chị Thanh cung cấp, sáng 3/4, anh Dương (thợ điêu khắc lăng mộ) rời nhà bằng xe máy đến nơi làm việc. Khi đi người đàn ông này không có dấu hiệu bất thường về tâm lý.

Tối không thấy anh Dương trở về, liên lạc qua điện thoại cũng không được nên gia đình tổ chức tìm kiếm. Sau một đêm tìm kiếm không có kết quả, gia đình báo công an đề nghị hỗ trợ.

Thiết bị bay không người lái được huy động hỗ trợ tìm kiếm anh Dương từ trên cao (Ảnh: N. Trung).

Quá trình triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy anh Dương ở khu vực chùa Tân Kỳ (xã Tân Kỳ). Nhóm thợ xây tại đây cho biết, sáng 3/4, một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng như anh Dương đã di chuyển vào núi phía sau chùa.

Trích xuất camera của chùa Tân Kỳ, công an không ghi nhận được hình ảnh như thông tin nhóm thợ xây cung cấp. Tuy nhiên lực lượng chức năng khoanh vùng tìm kiếm, ưu tiên khu vực đồi núi xung quanh chùa. Các thiết bị bay không người lái (flycam) cũng đã được huy động hỗ trợ tìm kiếm từ trên cao.

Công an xã Tân Kỳ đề nghị các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin nhằm sớm tìm thấy anh Lê Văn Dương.