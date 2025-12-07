Lãnh đạo Sở Y tế xin lỗi vụ mẹ và bé sơ sinh không được tiếp nhận tránh lũ

Tối 7/12, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận, một phó giám đốc của Sở này đã đến nhà để xin lỗi người phụ nữ từng bế con nhỏ 25 ngày tuổi đến Trạm Y tế phường Tuy Hòa để tránh trú trong mưa lũ nhưng bị nữ nhân viên của đơn vị này từ chối.

Theo ông Nay Phi La, ngoài xin lỗi, lãnh đạo Sở còn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kiểm tra sức khỏe cho cả mẹ và bé để đảm bảo quyền lợi.

Cháu bé 25 ngày tuổi cùng mẹ bị nhân viên Trạm Y tế Tuy Hòa từ chối tiếp nhận vào tránh lũ nên phải di chuyển tìm nơi ẩn náu an toàn khác (Ảnh: Cắt từ clip).

"Do hậu quả bão lũ gây ra rất lớn nên ngành y tế đang triển khai các biện pháp xử lý môi trường và phòng, chống dịch bệnh cũng như tích cực điều trị cho các bệnh nhân.

Khi tình hình xử lý sau lũ ổn định, Sở Y tế sẽ đánh giá toàn diện sự việc và có biện pháp xử lý đối với nữ nhân viên trạm y tế có cư xử không đúng trong vụ việc này", ông Nay Phi La khẳng định.

Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết thêm, vụ việc tại Trạm Y tế phường Tuy Hòa là một bài học sâu sắc về kỹ năng ứng phó, tinh thần phục vụ và y đức cho đội ngũ nhân viên y tế tuyến cơ sở. Qua đó, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk sẽ rút kinh nghiệm và bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, mẹ và trẻ nhỏ đều được tiếp cận, chăm sóc và bảo vệ an toàn trong mọi hoàn cảnh.

Như Dân trí đưa tin, trên mạng xã hội lan truyền clip người dân chèo ghe đưa một phụ nữ cùng con nhỏ 25 ngày tuổi đến Trạm Y tế phường Tuy Hòa xin tránh lũ nhưng bị từ chối tiếp nhận. Toàn bộ sự việc được người thân của người phụ nữ ghi lại.

Theo tường trình của bà N.T.K.D. (nhân viên Trạm Y tế phường Tuy Hòa), sáng 19/11, nước lũ dâng nhanh, tràn vào sân của trạm y tế; bà đã bố trí cho 14 người đến tránh trú.

Theo bà D., khoảng 9h ngày 20/11, khi nước lũ bắt đầu rút, có 2 thanh niên đi vào, xin cho cháu bé 25 ngày tuổi vào tránh trú. Tuy nhiên, do nghĩ mức độ lũ đã giảm, bà D. hướng dẫn các thanh niên đưa mọi người đến UBND phường Tuy Hòa là nơi khô ráo, có đủ lương thực.

Bà D. cũng thừa nhận, thời điểm đó bản thân bà "suy nghĩ và hành động chưa thấu đáo".

Ngày 24/11, bà D. cùng lãnh đạo Trạm Y tế phường Tuy Hòa chủ động đến gia đình cháu bé để trực tiếp xin lỗi và mong muốn được chia sẻ, khắc phục sai sót.