Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội khóa mới vào Lăng viếng Bác

Sáng 6/4, 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI bước vào kỳ họp đầu tiên. Trước khi bắt đầu phiên khai mạc, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, được tiến hành ngay sau cuộc bầu cử nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội, di chuyển từ Nhà Quốc hội sang Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại kỳ họp này, Quốc hội khóa XVI sẽ bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam - Kỳ họp thứ nhất” (Ảnh: TTXVN).

Trong tiếng quân nhạc trang nghiêm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất (Ảnh: TTXVN).

Quốc hội khóa XVI có 500 đại biểu Quốc hội. Tại kỳ họp đầu tiên, ngoài công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật và 1 nghị quyết gồm, trong đó có Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng...

Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho toàn bộ hoạt động của bộ máy Nhà nước và tiến trình hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 5 năm tới.

Trong ảnh Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và đối ngoại Đôn Tuấn Phong.

Tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt. Kỳ họp được tổ chức sớm hơn so với các nhiệm kỳ trước, do Quốc hội khóa XV đã rút ngắn nhiệm kỳ và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành sớm hơn thường lệ.

