Sáng 5/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với các tổ trưởng tổ đảng, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trước kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng các tổ trưởng tổ đảng, trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố vừa được bầu. “Các tổ trưởng tổ đảng, trưởng, phó trưởng đoàn lãnh đạo Đoàn thật tốt, kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh thì hoạt động của Đoàn đại biểu sẽ góp phần cho thành công của kỳ họp”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Nhấn mạnh kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI sẽ tiến hành nhiều nội dung hết sức quan trọng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước; xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; đồng thời quyết định các kế hoạch lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công trong vòng 5 năm tới

Kỳ họp được chia thành hai đợt. Đợt một từ ngày 6 đến 11/4; đợt hai từ ngày 20 đến 25/4.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Ở những thời khắc khó khăn, thời gian gấp rút, nhiều việc hệ trọng là dịp để khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị... là cơ hội thử thách đối với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các ngành, các cấp, chỉ qua công việc mới thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ huy; thể hiện sức bền, khả năng chịu áp lực, cường độ công việc lớn".

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo các Tổ đảng Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, lãnh đạo, chỉ đạo các công tác chuẩn bị để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, tạo khí thế mới, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới.

Theo thông cáo báo chí kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, phiên khai mạc sẽ diễn ra trọng thể tại Nhà Quốc hội, sáng 6/4.

Trước giờ khai mạc kỳ họp, vào 7h, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

8h sáng cùng ngày, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1).

Quốc hội họp phiên trù bị ngày 5/4 để bầu trưởng đoàn, phó trưởng đoàn. Chiều cùng ngày, Quốc hội họp tại hội trường, nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Các đại biểu nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.