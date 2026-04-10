Phó Chủ tịch Quốc hội: Làm sao để dân không vùi tiền trong đất, vàng

Đây là vấn đề được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề cập khi phát biểu về tình hình kinh tế - xã hội tại phiên thảo luận tổ sáng 10/4.

Cho biết nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, ông Diên nhấn mạnh tất cả những biến động bên ngoài sẽ tác động ngay trong nước, trong khi luật pháp Việt Nam vẫn có khoảng cách nhất định với thông lệ quốc tế.

Ví dụ, quốc tế mua bán hàng hóa có tính chất chiến lược phải mua trên sàn, có giá sàn - giá trần, nhưng Việt Nam “cứ phải đấu thầu”, xuất hiện một “ông chân gỗ” đứng ra và hệ quả là mất thêm chi phí thời gian, chi phí cơ hội. Thực tế đó, theo ông Diên, cho thấy gỡ vướng về thể chế rất quan trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (Ảnh: Hồng Phong).

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thiết lập niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước rất quan trọng. Làn sóng đầu tư hiện nay cho thấy nền kinh tế ổn định, không chỉ tình hình chính trị tạo môi trường tốt, mà còn do giá năng lượng ở mức thấp so với thế giới, theo lời ông Nguyễn Hồng Diên.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, phải đặt ra điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam không chỉ khai thác lợi thế, mà lan tỏa cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt, ông Diên nhấn mạnh phải thiết lập lại môi trường đầu tư để doanh nghiệp FDI mang tiền và công nghệ quản trị đến, có như vậy, thu hút đầu tư mới thực chất.

Thực tế trong nước, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết có rất ít doanh nghiệp công nghệ cao mà chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản. Vì thế, theo ông Diên, phải làm sao để người dân, xã hội yên tâm đầu tư thay vì vùi tiền trong đất, vùi tiền vào vàng hay ném tiền ra nước ngoài đầu tư.

"Như vừa rồi siết chặt thuế tôi rất đồng tình, nhưng siết như thế nào cho triệt để, thu thế nào để nuôi dưỡng nguồn thu, dưỡng sức dân, dưỡng sức doanh nghiệp. Nếu siết ngay từ đầu rất khó. Ví dụ hộ kinh doanh vẫn kê khai thuế, nhưng giai đoạn đầu có thể miễn bao nhiêu, sau đó sẽ thực hiện", Phó Chủ tịch Quốc hội gợi ý.

Một dẫn chứng khác ông Diên đưa ra là việc nhiều dự án đắp chiếu, không được đưa vào sử dụng khiến mỗi ngày lãi mẹ đẻ lãi con, bốc hơi đi hàng chục tỷ đồng. Vì thế, ông đề nghị tập trung tháo gỡ các dự án, công trình dở dang trên cả nước.

Nếu gỡ được những dự án này, theo ông Diên, nguồn lực huy động được rất lớn, tạo ra sức bật kinh tế trong năm 2026.

Về việc ban hành chính sách giảm thuế với xăng dầu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng dứt khoát phải do Quốc hội quyết định.

Chính sách thuế, theo ông Diên, phải tạo hành lang pháp lý hai chiều, có giảm có tăng, nếu giá thế giới giảm thì phải tăng thuế để tránh thất thoát nguồn thu, trục lợi, buôn lậu. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị giảm đúng lúc, tăng kịp thời và đúng đối tượng.