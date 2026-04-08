Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 8/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tới tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng Bộ Chính phủ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Mạnh Quân).

Bộ Chính trị đồng thời phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Trần Đức Thắng.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quyết định và tặng hoa cho tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.