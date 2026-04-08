Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội
(Dân trí) - Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, được Bộ Chính trị phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Chiều 8/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng Bộ Chính phủ, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bộ Chính trị đồng thời phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Trần Đức Thắng.
Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quyết định và tặng hoa cho tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.
Trước đó, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.