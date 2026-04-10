Đại biểu Quốc hội đề nghị kéo dài thời gian giảm thuế xăng, dầu

Chiều 10/4, Quốc hội thảo luận dự thảo Nghị quyết về việc ban hành một số quy định liên quan thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Nội dung này trước đó đã được thảo luận tại tổ trong phiên làm việc sáng cùng ngày.

Tại tờ trình, Chính phủ trình Quốc hội mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut là 0 đồng/lít.

Cũng theo đề xuất của Chính phủ, xăng, dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Với mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại là 0%, Chính phủ đề xuất thời gian áp dụng chính sách từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội nhất trí cao với đề xuất về mức thuế Chính phủ đề xuất. Ủng hộ giao Chính phủ thẩm quyền quyết định rút ngắn hoặc kéo dài hiệu lực của nghị quyết này, song các đại biểu Quốc hội còn có ý kiến khác nhau về thời gian áp dụng chính sách.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đề nghị kéo dài thời gian giảm thuế đến hết năm 2026 hoặc ít nhất đến 30/9, để đảm bảo sự ổn định của chính sách.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Minh Sơn (Đồng Tháp) cho rằng nên giữ thời gian như Chính phủ trình. Phân tích rõ hơn, vị đại biểu tỉnh Đồng Tháp dẫn tờ trình của Chính phủ, cho biết nếu giảm thu 7.300 tỷ đồng/tháng và áp dụng trong 2,5 tháng thì ngân sách sẽ hụt 18.250 tỷ đồng.

Cộng con số này với khoảng 8.000 tỷ đồng ngân sách vừa chi để ứng hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu, ông Sơn tính toán tổng số ngân sách nhà nước đã hỗ trợ và dự kiến sẽ hụt thu lên tới 26.250 tỷ đồng.

Như vậy, theo đại biểu Sơn, Chính phủ sẽ phải đối mặt với bài toán cân đối tài khóa. Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư phát triển, giảm chi ngân sách đầu tư công, ảnh hưởng đến các chương trình an sinh xã hội, tăng áp lực vay nợ công và tác động đến tăng trưởng trong dài hạn.

Tiếp tục trao đổi về nội dung này, đại biểu Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh nhân dân rất trông chờ chính sách giảm thuế xăng, dầu, Chính phủ và Quốc hội đã ứng phó rất linh hoạt, nhưng theo ông, chính sách giúp được cho người dân và doanh nghiệp thì “cố gắng có tính ổn định”.

Vị đại biểu TPHCM nêu thực tế thời gian qua, giá của mỗi gói xôi hay đĩa cơm đã nhúc nhích tăng. “Một phần ăn trước bán 10.000 đồng, bây giờ tăng lên 15.000 đồng, thấy đơn giản nhưng như vậy là đã tăng 50%. Chúng ta chưa thấy CPI thay đổi vì còn có độ trễ, nhưng việc ổn định và kiểm soát giá cả là rất quan trọng, ông Ngân nêu quan điểm.

Báo cáo giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để báo cáo Chính phủ. Bộ trưởng cũng cảm ơn Quốc hội đã ủng hộ Chính phủ để điều hành một cách linh hoạt, phù hợp với những diễn biến của tình hình thị trường.

Theo chương trình nghị sự, sáng 12/4 Quốc hội sẽ bấm nút thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.