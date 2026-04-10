Vì sao 2 bệnh viện nghìn tỷ đẹp như khách sạn 5 sao nhưng chưa thể sử dụng?

Câu chuyện về hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 tiếp tục được đặt ra tại phiên thảo luận tổ ngày 10/4 về tình hình kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của thể chế, song Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết ngay trong việc xử lý các dự án tồn đọng cũng bộc lộ nhiều vướng mắc về thể chế. Trong một giai đoạn, các quy định pháp luật còn chồng chéo, thiếu thống nhất giữa các luật nên khi triển khai thực hiện lại phát sinh vướng mắc từ chính các văn bản pháp luật.

Dẫn chứng hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, bà Lan cho biết cả hai dự án đã hoàn thành xong phần thô nhưng chưa hoạt động.

“Dự án tồn đọng kéo dài tới 10 năm, trong đó sai phạm đã phát sinh ngay từ khâu ký hợp đồng. Vì vậy, nếu chỉ đặt yêu cầu không hợp thức hóa sai phạm thì sẽ rất khó xử lý dứt điểm”, Tư lệnh ngành Y tế chia sẻ.

Cách tiếp cận được nữ Bộ trưởng chia sẻ là thừa nhận, chấp nhận những sai phạm đã xảy ra để làm cơ sở đề ra giải pháp tháo gỡ. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh quan điểm những cán bộ tham gia xử lý, khắc phục trên nền các sai phạm cũ sẽ không bị coi là vi phạm, nhằm tránh việc sau này bị quy trách nhiệm vì “biết sai vẫn làm” trong quá trình giải quyết tồn đọng.

Điều quan trọng nhất trong câu chuyện này, theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, là đưa ra được giải pháp xử lý phù hợp thay vì để một công trình lớn tiếp tục tồn đọng kéo dài, gây hệ lụy nghiêm trọng.

Dù vậy, thực tế, theo bà Lan, dù đã làm việc rất tích cực, thậm chí xuyên Tết, nhưng đến nay dự án vẫn chưa thể đưa vào hoạt động. Nguyên nhân là khi xử lý từng dự án cụ thể, đặc biệt là dự án bệnh viện, còn phát sinh rất nhiều thủ tục tiếp theo cần hoàn tất.

“Về phần xây dựng, công trình đã cơ bản hoàn thành, điều kiện cơ sở vật chất rất tốt, có thể nói không khác một khách sạn 5 sao, khang trang, sạch đẹp. Tuy nhiên, để đạt được kết quả này đã mất tới 10 năm, 10 tháng với rất nhiều nỗ lực của các bộ, ngành và các nhà thầu”, bà Lan nói.

Một vấn đề quan trọng khác liên quan đến hoàn thiện phòng cháy chữa cháy bởi công trình được xây dựng từ 10 năm trước nên các quy định về PCCC áp dụng theo luật cũ. Đến nay, khi thực hiện thẩm định lại, phải tuân theo quy định mới với yêu cầu chặt chẽ hơn, dẫn đến phát sinh nhiều vướng mắc. Có hạng mục buộc phải điều chỉnh, như tháo dỡ tường, bổ sung cửa, rồi thực hiện lại quy trình phê duyệt.

“Đến thời điểm này, sau một thời gian rất dài, phương án PCCC mới được phê duyệt. Tuy nhiên, sau khi phê duyệt lại phải tiếp tục thi công điều chỉnh, tháo dỡ, cải tạo một số hạng mục để đáp ứng yêu cầu mới”, Bộ trưởng nói.

Theo Tư lệnh ngành y tế, khi đã chấp nhận xử lý trên nền các tồn tại cũ và được Chính phủ cho phép, cần mạnh dạn thẩm tra, thực hiện theo cơ chế đó. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khoảng 5.000 dự án tồn đọng sẽ là 5.000 câu chuyện khác nhau. Nếu không có quyết tâm cao, chỉ dừng lại ở việc thanh tra, đề xuất giải pháp thì chưa đủ.

“Khâu tổ chức triển khai mới là thách thức lớn, đặt ra trách nhiệm rất nặng nề cho các bộ, ngành và địa phương. Chỉ khi có sự vào cuộc quyết liệt, những nguồn lực này mới có thể được đưa vào thực tiễn”, theo lời Bộ trưởng Y tế.