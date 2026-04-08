Danh sách 17 bộ trưởng, trưởng ngành của Chính phủ khóa mới

Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ được Quốc hội thông qua sáng 8/4, tại kỳ họp thứ nhất.

Cả 17 bộ trưởng, trưởng ngành vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm đều là Ủy viên Trung ương khóa XIV, trong đó có 3 Ủy viên Bộ Chính trị gồm: Đại tướng Phan Văn Giang (Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng); Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an và ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao. Đại đa số các bộ trưởng, trưởng ngành đều là đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ (Ảnh: TTXVN).

Trong số 17 bộ trưởng, trưởng ngành, có 6 trường hợp tái cử, gồm: Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh.

Các nhân sự còn lại đều lần đầu được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức bộ trưởng, một số người đã giữ cương vị quyền bộ trưởng một thời gian trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm.

1. Đại tướng Phan Văn Giang được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê ở Ninh Bình, có trình độ Tiến sĩ Khoa học quân sự.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV và đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2021 cho đến nay.

2. Đại tướng Lương Tam Quang được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê ở Hưng Yên, có trình độ Cử nhân Luật, Cử nhân chuyên ngành điều tra tội phạm.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV và đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông giữ chức Bộ trưởng Công an từ giữa năm 2024 và được thăng hàm Đại tướng vào tháng 10 cùng năm.

3. Ông Lê Hoài Trung được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, sinh năm 1961, quê ở TP Huế; trình độ Tiến sĩ Luật; Thạc sĩ Luật quốc tế và ngoại giao.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Ông Lê Hoài Trung giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao từ cuối tháng 10/2025.

4. Ông Đỗ Thanh Bình được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê ở Cà Mau, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân ngành Kinh tế Chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI. Tháng 10/2025, ông được Quốc hội khóa XV phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm nhiệm chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

5. Ông Hoàng Thanh Tùng được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng sinh năm 1966, quê ở Nghệ An, có trình độ Thạc sĩ Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV và đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI.

Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Hoàng Thanh Tùng là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp khóa XV.

6. Ông Ngô Văn Tuấn được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, quê ở Bắc Ninh, có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIVl; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Ngô Văn Tuấn là Tổng Kiểm toán Nhà nước khóa XV.

7. Ông Lê Mạnh Hùng được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, sinh năm 1973, quê tỉnh Hưng Yên; trình độ Tiến sĩ Hóa học.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Ông Lê Mạnh Hùng được giao giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương từ cuối năm 2025.

8. Ông Trịnh Việt Hùng được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977; quê ở TP Hải Phòng, có trình độ Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh; Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết), XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Trịnh Việt Hùng giữ cương vị Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ tháng 2.

9. Ông Trần Hồng Minh được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh sinh năm 1967, quê ở TP Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ ngành Cầu đường - Nền móng và công trình ngầm; Thạc sĩ, Kỹ sư ngành Xây dựng công trình quốc phòng.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Ông Trần Hồng Minh giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải từ cuối năm 2024 và khi hai Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng hợp nhất thành Bộ Xây dựng, ông tiếp tục đảm nhận cương vị Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

10. Bà Lâm Thị Phương Thanh được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh sinh năm 1967, quê ở tỉnh Ninh Bình, có trình độ Thạc sĩ Luật.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV và là đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Từ cuối năm 2025, bà Lâm Thị Phương Thanh được điều động giữ cương vị Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

11. Ông Vũ Hải Quân được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sinh năm 1974, quê ở Ninh Bình. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Công nghệ thông tin.

Ông Quân là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV và đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Vũ Hải Quân giữ cương vị Thứ trưởng Thường trực Bộ này từ tháng 9/2025.

12. Ông Hoàng Minh Sơn được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, quê ở Hưng Yên, có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa; Tiến sĩ tiếng Đức.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Từ tháng 2, Thủ tướng đã có quyết định giao ông Hoàng Minh Sơn giữ cương vị Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

13. Bà Đào Hồng Lan được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê ở TP Hải Phòng, là Thạc sĩ Kinh tế.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV và là đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Bà Đào Hồng Lan giữ cương vị Bộ trưởng Y tế từ đầu năm 2025.

14. Ông Nguyễn Đình Khang được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang sinh năm 1967; quê ở Bắc Ninh, có trình độ Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV.

Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Nguyễn Đình Khang giữ chức Thứ trưởng Thường trực bộ này từ tháng 3/2026.

15. Ông Nguyễn Quốc Đoàn được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975, quê ở Ninh Bình. Ông có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm; Thạc sĩ Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV và là đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Từ cuối năm 2025, ông Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

16. Ông Phạm Đức Ấn được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê ở Nghệ An. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Tài chính - Ngân hàng.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Phạm Đức Ấn là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

17. Ông Đặng Xuân Phong được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê ở Phú Thọ, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế; Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV.

Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Đặng Xuân Phong là Phó Chủ nhiệm Thường trực.