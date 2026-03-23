Làm việc với chủ nuôi để đàn bò "lạc” vào cao tốc TPHCM - Long Thành

Ngày 23/3, đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, đơn vị đã lập biên bản ghi nhận vụ việc đàn bò đi vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây gây mất trật tự an toàn giao thông.

Ngay sau đó, Công an xã Nhơn Trạch phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với chủ đàn bò là bà N.T.V. (67 tuổi, ngụ xã Nhơn Trạch) về việc chăn thả gia súc trong phạm vi hành lang an toàn, để bò lên cao tốc gây mất an toàn giao thông.

Do vụ việc chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nên Công an xã Nhơn Trạch đã lập biên bản ghi nhận lại sự việc, nhắc nhở, không lập biên bản vi phạm hành chính với chủ đàn bò vì lần đầu và đề nghị chủ đàn bò viết cam kết không được tái phạm. Cơ quan chức năng cũng trao trả bò lại cho bà N.T.V..

Hình ảnh đàn bò "lạc" vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (Ảnh: CTV).

Trước đó, khoảng 10h50 ngày 22/3, tại Km21 cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), nhân viên tổ tuần tra VEC E nhận tin báo có 4 con bò đi "lạc" trên đường cao tốc khiến nhiều ô tô di chuyển khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngay sau đó, nhân viên tuần tra phối hợp Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận đàn bò gồm 4 con đi lên từ điểm mở ra vào công trường đang thi công mở rộng cao tốc.

Nhận được tin báo, các bên đã kịp thời điều tiết giao thông, đẩy đuổi đàn bò ra ngoài và giữ lại 1 con đưa về trạm quốc lộ 51 để xử lý. Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam cho biết, thường xuyên tuần tra, kiểm tra hai bên tuyến, vẫn bắt gặp trường hợp người dân cố tình thả bò vào cao tốc cho ăn cỏ. Đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền để người dân không chăn thả gia súc trên cao tốc, tránh gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55,7 km, được thông xe toàn tuyến vào năm 2015. Tuyến đường đưa vào khai thác đã rút ngắn thời gian và khoảng cách qua lại giữa TPHCM với Đồng Nai. Hiện, tuyến đường thi công mở rộng dự án từ TPHCM đến Long Thành.