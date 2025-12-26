Lâm Đồng trao 185 triệu đồng hỗ trợ mái ấm Tà Nung sau vụ hỏa hoạn

Ngày 26/12, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, trao 185 triệu đồng hỗ trợ đến đại diện quản lý lớp học nhân đạo Tà Nung (thường gọi mái ấm Tà Nung), thuộc Nhà thờ Tánh Linh, phường Cam Ly - Đà Lạt. Đây là số tiền được cơ quan chức năng trích từ quỹ Vì người nghèo tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao tiền hỗ trợ đến đại diện mái ấm Tà Nung (Ảnh: An Chi).

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, trong số 185 triệu đồng hỗ trợ, cơ quan này chia 60 triệu đồng để đơn vị quản lý lớp học nhân đạo Tà Nung xây dựng mới phòng học bị hỏa hoạn, 125 triệu đồng còn lại dùng trang trải, ổn định sinh hoạt, học tập cho các em học sinh.

Đại diện nhà thờ Tánh Linh cho biết, mái ấm Tà Nung nằm trong khuôn viên nhà thờ, cưu mang 42 trẻ em có hoàn cảnh mồ côi, không nơi nương tựa. Vào 10h30 ngày 24/12, khi toàn bộ học sinh được gíao viên đưa ra ngoài sinh hoạt, lửa bất ngờ bùng phát, bao trùm phòng học.

Những người có mặt tại hiện trường tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Cam Ly - Đà Lạt, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng điều động cán bộ, chiến sĩ, phương tiện đến hiện trường dập lửa. Gần 12h cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Lớp học bị đổ sập, hư hỏng sau hỏa hoạn (Ảnh: An Chi).

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ trang thiết bị dạy học bị lửa thiêu rụi, mái tôn lớp học bị đổ sập.

Trong ngày 24/12, cán bộ UBND phường Cam Ly - Đà Lạt đến thăm hỏi, trao số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng đến đại diện mái ấm Tà Nung.