TPHCM chuẩn bị sẵn phương án nếu ngày bầu cử có mưa to, nắng gắt

Đảm bảo không bỏ sót cử tri nào trên địa bàn thành phố

Ngày 6/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức giao ban báo chí định kỳ, trao đổi thông tin về công tác bầu cử tại thành phố.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức trao đổi thông tin về công tác bầu cử tại thành phố (Ảnh: Tùng Nguyên).

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, khẳng định công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố đến thời điểm hiện nay đã diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo các bước, các văn bản chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Hiện Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM đang tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử (từ ngày 2/3 đến 13/3). Song song đó, MTTQ tổ chức cho quần chúng nhân dân mạn đàm về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên.

Về việc hướng dẫn cử tri, thành phố đã xây dựng một clip hướng dẫn chi tiết cho người dân biết sẽ làm những gì trong ngày bầu cử, trình tự bỏ phiếu ra sao từ lúc nhận phiếu, viết phiếu, bỏ phiếu… Sau khi hoàn tất, sẽ triển khai phổ biến cho người dân thông qua các tổ bầu cử ở các địa phương.

Về danh sách cử tri, ông Phong cho biết Ủy ban Bầu cử TPHCM rà soát thường xuyên để đảm bảo không bỏ sót cử tri nào trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại các nơi tập trung đông người tạm trú như khu công nghiệp, bệnh viện, trung tâm giáo dưỡng...

TPHCM đang tiến hành tổ chức cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử (Ảnh: Bảo Quyên).

Ông Nguyễn Tấn Phong nhấn mạnh: “Thành phố phân công chi tiết nhiệm vụ của từng sở ngành, địa phương để chuẩn bị chặt chẽ, phục vụ tốt nhất công tác bầu cử. Đồng thời có các phương án dự phòng những tình huống có khả năng xảy ra”.

Theo ông Phong, thành phố đã xây dựng kỹ 3 phương án gồm: phòng chống dịch bệnh; phòng chống thiên tai; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau ngày bầu cử…

Hiện rất nhiều đoàn kiểm tra giám sát như 13 tổ công tác của Thành ủy, đoàn kiểm tra giám sát của MTTQ… đang làm việc, kiểm tra liên tục công tác chuẩn bị bầu cử của các địa phương, từ khâu tổ chức tiếp xúc cử tri, niêm yết danh sách, rà soát danh sách cử tri…

Ông Phong cho biết: “Trước, trong ngày bầu cử và sau ngày bầu cử, các đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra liên tục, để đảm bảo hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra”.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM lấy ví dụ như tình huống một điểm bỏ phiếu có đến 4.000 cử tri thì phải phân ra, vận động bà con đi bỏ phiếu trong các khung giờ khác nhau, tránh việc tập trung cùng lúc, cán bộ phục vụ lúng túng, không đáp ứng kịp, cử tri chờ lâu…

Ông Nguyễn Tấn Phong khẳng định: “Đến thời điểm hiện nay, công tác bầu cử tại TPHCM đảm bảo đúng tiến độ, chưa phát sinh điểm nóng, chưa phát sinh vụ việc phức tạp. Tuy nhiên, chúng ta không chủ quan, các tiểu ban vẫn liên tục làm việc, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó các vấn đề phát sinh”.

Ông lấy ví dụ đợt thành phố tổ chức 4 điểm bầu cử sớm đã rút ra một số kinh nghiệm về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí, kiểm tra giám sát.

“Khảo sát nhiều lần thì không mưa gió nhưng ngay ngày bầu cử thì mưa từ 2h sáng qua ngày hôm sau. Rất may là các địa phương đã chuẩn bị biện pháp dự phòng như niêm yết danh sách cử tri trong nhà, thuê lều bạt để che chắn, không bị động. Nếu chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng, nếu gặp mưa gió mà danh sách niêm yết bố trí ngoài trời có thể bị nhàu nát, ảnh hưởng đến công tác bỏ phiếu”, ông Nguyễn Tấn Phong cho hay.

Do đó, theo ông Phong, việc chuẩn bị kỹ càng và có các phương án dự phòng là rất quan trọng. Phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm rất chi tiết từ kiểm tra mẫu thực phẩm, khi xảy ra ngộ độc ít người thì làm sao, ngộ độc nhiều người thì xử lý thế nào. Phương án phòng chống thiên tai thì xảy ra tình huống mưa to, nắng gắt, thiên tai thì xử lý thế nào để đảm bảo không tác động tiêu cực đến cử tri. Xảy ra dịch bệnh thì huy động lực lượng nào, ứng phó ra sao.

Chưa ghi nhận vấn đề phức tạp về an ninh trật tự

Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TPHCM, thông tin về công tác bảo vệ an ninh trật tự cho công tác bầu cử.

Theo ông, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, được Đảng ủy, lãnh đạo Công an Thành phố đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc triển khai các ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban MTTT Việt Nam TPHCM.

Ngay từ ngày 5/12/2025, Công an TP đã triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, đến 16/3/2026 mới kết thúc.

Lãnh đạo thành phố chỉ đạo bảo đảm an toàn tuyệt đối trong ngày bầu cử (Ảnh: Bảo Quyên).

Công an TP đã thành lập rất nhiều tổ công tác, tổ chức kiểm tra công tác triển khai đợt cao điểm này của công an các địa phương. Qua kiểm tra ghi nhận công an các địa phương đã chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bầu cử, tại khu vực bỏ phiếu, đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy và công tác dự báo tình hình, an toàn giao thông trong ngày bầu cử.

Qua đó, công an địa phương triển khai nắm rõ tình hình, các điểm phức tạp về an ninh trật tự, xây dựng các phương án xử lý các tình huống có khả năng xảy ra trong ngày bầu cử.

Đồng thời, Công an Thành phố cũng chủ động rà soát các diện đối tượng theo dõi, quản lý để làm sao đảm bảo được công tác an ninh trật tự trong ngày bầu cử.

Đại tá Nguyễn Hải Phước cho biết: “Đến thời điểm này, Công an Thành phố đã chủ động thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan, chuẩn bị sẵn sàng, phục vụ tốt cho ngày bầu cử sắp tới, chưa ghi nhận vấn đề gì phức tạp liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, nhận định thời gian qua các cơ quan báo chí đã tổ chức tuyên truyền công tác bầu cử bằng các tuyến bài, thông tin thời sự rất hiệu quả. Các cơ quan chức năng cũng đã cung cấp thông tin kịp thời, đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan báo chí.

Ông Tăng Hữu Phong đề nghị tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp thuận lợi (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ông Phong, đề nghị các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp thuận lợi, đúng quy định để đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, người dân thành phố sẽ bỏ phiếu từ 7h đến 19h ngày 15/3, trễ nhất là 21h. Sau đó, việc kiểm phiếu sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, trước ngày 25/3 sẽ công bố kết quả, xác nhận tư cách đại biểu. Cử tri sẽ được biết kết quả bầu cử muộn nhất là ngày 25/3.