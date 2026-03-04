Lâm Đồng phê duyệt nhà đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

Ngày 4/3, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết. Theo đó, nhà đầu tư được chọn là Công ty TNHH Cảng Hàng Không Mặt Trời Phan Thiết, thuộc Tập đoàn Sun Group.

Một góc sân bay Phan Thiết ở Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng đàm phán, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư theo thẩm quyền; Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thẩm định.

Cảng hàng không Phan Thiết được quy hoạch từ năm 2013, khởi công vào tháng 1/2015. Sân bay được xây dựng tại phường Mũi Né với quy mô 543ha, là sân bay lưỡng dụng phục vụ thương mại và quân sự.

Đến nay, các hạng mục quân sự gồm đường băng dài 3.050m đã cơ bản hoàn thiện, trong khi hạng mục dân dụng (nhà ga) chưa hoàn tất do nhiều thay đổi về hạ tầng kỹ thuật lẫn thủ tục.

Nhà ga hành khách của sân bay dự kiến rộng 16.000-18.000m2, đáp ứng công suất phục vụ 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030.