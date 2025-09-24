Thay đổi hình thức đầu tư sân bay Phan Thiết

Ngày 24/9, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Văn phòng Chính phủ có văn bản cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án sân bay Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng).

Theo đó, căn cứ các quy định, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng có thẩm quyền chấm dứt hợp đồng dự án, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với hạng mục hàng không dân dụng tại sân bay Phan Thiết.

Sân bay Phan Thiết được khởi công năm 2015, đến nay chưa hoàn thiện (Ảnh: Hoàng Hướng).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng phối hợp, hướng dẫn UBND tỉnh Lâm Đồng trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư.

Sân bay Phan Thiết rộng 543ha, nằm tại xã Thiện Nghiệp, tỉnh Bình Thuận (cũ), nay là phường Mũi Né, Lâm Đồng. Dự án được khởi công vào tháng 1/2015, gồm hạng mục quân sự và dân dụng.

Trong đó, phần dân dụng nâng cấp từ sân bay cấp 4C lên 4E, đường băng dài 3.050m, công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030. Đến nay, các hạng mục quân sự đã cơ bản hoàn thiện, trong khi hạng mục dân dụng chưa hoàn tất do nhiều thay đổi về hạ tầng kỹ thuật lẫn thủ tục.

Tháng 7 vừa qua, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, đề xuất chuyển đổi phương án đầu tư hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết từ hình thức BOT sang hình thức đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư.

Sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã gửi hồ sơ trình Thủ tướng xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.