Lâm Đồng điều chỉnh quy hoạch tỉnh đến năm 2050

Ngày 24/2, UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo báo cáo, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng liên danh tư vấn, làm việc với 13 sở, ngành, đơn vị về thực trạng phát triển giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh phương án phát triển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các lĩnh vực được xem xét gồm: hạ tầng giao thông, đô thị, điện, nước, an ninh, văn hóa, du lịch và bảo tồn đa dạng sinh học.

Một góc trung tâm vùng đô thị Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Tỉnh Lâm Đồng đã chọn liên danh tư vấn gồm 4 nhà thầu: Công ty TNHH The Boston Consulting Group; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đại Á Đông; Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính; Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông Nghiệp. Công ty TNHH The Boston Consulting Group làm đại diện liên danh.

Theo Sở Tài chính, việc phối hợp với các đơn vị được thực hiện theo đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, một vài số liệu chi tiết về hiện trạng các tỉnh trước sáp nhập chưa đầy đủ nên đơn vị này tiếp tục đôn đốc thực hiện.

Tuyến đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt nhìn từ trên cao (Ảnh: Minh Hậu).

Bên cạnh đó, phương án về Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều này dẫn đến vướng mắc trong việc xác định phương án về hạ tầng, giao thông kết nối, danh mục dự án của các ngành, lĩnh vực...

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải, chất lượng quy hoạch liên quan trực tiếp đến chất lượng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Do vậy, Lâm Đồng quyết tâm xây dựng một bản quy hoạch chất lượng, có tầm nhìn và tính thực tiễn cao.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện bước cuối cùng để công khai, lấy ý kiến rộng rãi người dân vào đầu tháng 3 tới.