Lâm Đồng tăng vốn dự án bauxite - nhôm lên gần 60.000 tỷ đồng

Ngày 3/2, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị trao quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng, nâng công suất nhà máy alumin Nhân Cơ và dự án tổ hợp bauxite - nhôm Lâm Đồng cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Tham dự hội nghị có ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Một góc nhà máy alumin Tân Rai Lâm Đồng (Ảnh: Văn Minh).

Theo quyết định, dự án mở rộng, nâng công suất nhà máy alumin Nhân Cơ được đầu tư với tổng vốn khoảng 29.986 tỷ đồng, bao gồm đầu tư mới dây chuyền sản xuất alumin công suất 1,2 triệu tấn mỗi năm. Diện tích xây dựng khoảng 870ha, dự kiến đi vào hoạt động năm 2030.

Dự án tổ hợp bauxite - nhôm Lâm Đồng có tổng vốn đầu tư khoảng 29.869 tỷ đồng, bổ sung dây chuyền sản xuất alumin thứ hai công suất 1,2 triệu tấn mỗi năm, với diện tích xây dựng 20,79ha. Thời gian thực hiện dự án từ quý II/2025 đến quý III/2030.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, đây là hai dự án công nghiệp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, giữ vai trò quan trọng trong phát triển ngành khai khoáng, luyện kim và công nghiệp nhôm tại Tây Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao sự chủ động của TKV trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, phối hợp với các sở, ngành để hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Đồng thời, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu TKV, các đơn vị thành viên tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường; các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ để sớm triển khai các bước tiếp theo.

Tại cuộc làm việc, ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc TKV, cam kết tập trung nguồn lực ,triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Theo ông Tuấn, khi đi vào hoạt động, hai dự án sẽ nâng tổng sản lượng alumin lên khoảng 4 triệu tấn mỗi năm, nộp ngân sách khoảng 4.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động tại địa phương và khu vực Tây Nguyên.