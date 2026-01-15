Lâm Đồng bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán tại 12 điểm

Ngày 15/1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp cùng các địa phương tổ chức “Chương trình văn nghệ mừng Đảng - mừng xuân Bính Ngọ 2026, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026)” vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (nhằm ngày 17/2 dương lịch).

Màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng năm 2025 tại Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Theo đó, chương trình trên được tổ chức đồng thời tại 3 điểm gồm Phan Thiết, Đà Lạt và Gia Nghĩa. Cùng với các tiết mục nghệ thuật, tỉnh Lâm Đồng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 12 điểm của 11 phường, xã của tỉnh. Trong đó bao gồm: phường Xuân Hương - Đà Lạt, phường Mũi Né, phường Phan Thiết, phường 1 Bảo Lộc, phường Bắc Gia Nghĩa, xã Bảo Lâm 1, Nâm Nung, Đức An, Liên Hương, Đạ Tẻh, Đắk Mil.

Riêng phường Xuân Hương - Đà Lạt được đề xuất tổ chức hai điểm bắn pháo hoa ở khu vực Công viên Yersin và Bến du thuyền hồ Xuân Hương. Hai điểm này đều nằm trên bờ hồ Xuân Hương.

Một góc trung tâm Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Thời gian bắn pháo hoa dự kiến diễn ra 0-0h15 ngày mùng 1 Tết Nguyên đán (tức ngày 17/2 dương lịch). Mỗi điểm bắn không quá 15 phút, sử dụng pháo hoa nổ tầm thấp theo quy định.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Giữa năm 2025, tỉnh Lâm Đồng được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, trở thành tỉnh lớn nhất Việt Nam với hơn 24.000km2, dân số gần 3,9 triệu người.