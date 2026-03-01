Lái xe biển xanh vi phạm có được dùng tiền ngân sách để nộp phạt hay không?

Ngày 1/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, liên quan đến thắc mắc của người dân về việc, xe biển xanh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông thì người điều khiển phương tiện và tổ chức là chủ phương tiện có được sử dụng tiền ngân sách để nộp phạt hay không?

Về việc này, Cục CSGT khẳng định, các cá nhân và tổ chức không được dùng tiền ngân sách nhà nước để nộp phạt vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Một chiếc ô tô biển xanh vi phạm bị CSGT xử phạt hồi đầu tháng 2 vừa qua (Ảnh: Cục CSGT).

"Đây là quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 56/2026/NĐ-CP)", vị đại diện Cục CSGT viện dẫn.

Theo Cục CSGT, tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định nêu trên sẽ không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra.

Nhà chức trách cho hay, đối với lái xe biển xanh vi phạm sẽ phải nộp phạt theo quy định, tức là phải lấy kinh phí của cá nhân để nộp phạt.

Còn đối với cơ quan tổ chức, nếu xác định được ngay người thực hiện quản lý sử dụng phương tiện vi phạm, thì người đó phải bỏ kinh phí cá nhân ra để nộp phạt.

Cũng theo Cục CSGT, trong trường hợp chưa xác định được người vi phạm thì cơ quan tổ chức vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, nhưng sau đó sẽ phải xem xét trách nhiệm của cá nhân để xảy ra vi phạm và buộc cá nhân đó phải sử dụng kinh phí của mình để nộp lại khoản tiền phạt (mà ngân sách nhà nước đã phải bỏ ra để nộp phạt trước đó).