CSGT Hà Nội xử phạt hàng loạt tài xế vượt rào chắn băng qua đường sắt

Chiều 27/2, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong sáng cùng ngày, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, xử lý hàng chục trường hợp điều khiển ô tô, xe máy vượt rào chắn đường ngang.

Nhiều trường hợp điều khiển xe máy vi phạm bị CSGT phát hiện, xử lý sáng 27/2 (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể trong sáng nay, Đội CSGT đường bộ số 14 phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 1 Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên tuyến Giải Phóng - Ngọc Hồi.

Tại đây, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra việc chấp hành tín hiệu đèn, rào chắn tại các đường ngang có mật độ phương tiện cao. Qua kiểm tra, cảnh sát đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm, chủ yếu là hành vi cố tình vượt rào chắn khi đèn đỏ đã bật sáng.

CSGT sử dụng máy quay để ghi lại các trường hợp vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Điển hình, lúc 8h40 tại đường ngang Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ (xã Thanh Trì), tổ công tác phát hiện anh N.Đ.A. (SN 1992, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 29M1-784.xx có hành vi vượt rào chắn khi đèn đỏ bật sáng.

Với vi phạm trên, anh A. sẽ bị phạt 900.000 đồng.

Tới khoảng 10h30 cùng ngày, tại vị trí nêu trên, tổ công tác tiếp tục phát hiện chị B.T.H.L. (SN 1974, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô biển kiểm soát 30H-724.xx vi phạm với hành vi tương tự.

CSGT lập biên bản xử phạt một nữ tài xế vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Tổ công tác sau đó lập biên bản xử phạt với chị L. số tiền 5 triệu đồng; tước GPLX 2 tháng.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, người dân khi tham gia giao thông qua các điểm giao cắt đường sắt cần tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng chức năng, không vì vội vàng mà vi phạm, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Trước đó, khoảng 19h50 ngày 25/2, tàu hỏa chở khách SE3 số hiệu 942 khi đến đoạn đường nói trên đã va chạm với ô tô tải biển kiểm soát 29H-792.xx do anh N.V.T. (SN 1974, ở xã Mê Linh, Hà Nội) điều khiển, đang mắc kẹt lại trên đường ray.

Theo Công an Hà Nội, vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ. Tài xế mắc kẹt trong cabin, đến 22h được lực lượng chức năng đưa ra ngoài. Một người khác là anh Đỗ Như Hùng (SN 1985, ở xã Ngọc Hồi, Hà Nội) bị đa chấn thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp.