Truy tìm tài xế cố tình chèn ép khiến 3 người đi xe máy ngã sát bánh xe tải

Chiều 28/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị này đã tiếp nhận phản ánh của người dân về đoạn video ghi lại cảnh một tài xế xe bán tải cố tình chèn ép khiến người đi xe máy ngã ra đường, ngay sát một xe tải lớn khác đang lao tới, gây nguy hiểm tính mạng.

Hình ảnh xe bán tải cố tình chèn ép người đi xe máy, gây nguy hiểm tính mạng (Ảnh cắt từ clip).

Theo đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào tối 27/2 tại đoạn đường gần nút giao Tam Trinh (hướng cầu Thanh Trì - Linh Đàm, TP Hà Nội).

Vào thời gian trên, một chiếc xe bán tải cố tình lạng lách, chèn ép khiến một xe máy chở hai người lớn và một trẻ em đổ ra đường. Cả ba người trên xe máy ngã xuống đường ngay khi một chiếc xe tải lớn đang lao tới. Vị trí người đi xe máy ngã rất gần bánh xe tải nhưng rất may không xảy ra va chạm.

Sau khi gây ra vụ việc, tài xế xe bán tải thản nhiên đi tiếp.

Cục CSGT đã giao Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Hà Nội) làm rõ nội dung video, truy tìm người liên quan, xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.