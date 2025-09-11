Động đất 4,5 độ ở Quảng Ngãi, tỉnh thành lân cận cảm nhận rung lắc

Ngày 11/9, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, thuộc Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), thông báo tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 2 trận động đất.

Lúc 1h36 cùng ngày, trận động đất có độ lớn 4,5 đã xảy ra tại xã Măng Bút, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Khoảng 30 phút sau, trận động đất có độ lớn 2,8 tiếp tục xảy ra.

Động đất xảy ra tại vùng tâm chấn xã Măng Bút (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trận động đất 4,5 độ đã gây rung lắc mạnh khiến nhiều người dân tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai cảm nhận rõ rệt mặt đất rung chuyển lúc giữa đêm.

Nhà anh Lê Như (SN 1994, trú tại xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai) cách tâm chấn xã Măng Bút khoảng 300km nhưng cũng cảm nhận sự rung lắc rõ rệt.

Anh Như cho biết giữa đêm cả gia đình thức dậy vì cảm nhận mặt đất rung lắc mạnh. Đồ vật trên bàn thờ bị rơi xuống sàn nhà.

Từ năm 2021 đến nay, động đất liên tục xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi (trước đây là huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Đại diện Viện Vật lý địa cầu thông tin đây là động đất kích thích, xảy ra khi có sự tác động của hồ chứa thủy điện tích nước đè lên vết đứt gãy hoạt động trong khu vực.

Động đất liên tục xảy ra từ năm 2021 đến nay khiến người dân vùng tâm chấn xã Măng Bút không khỏi hoang mang (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đại diện UBND xã Măng Bút cho biết trận động đất 4,5 độ xảy ra vào giữa đêm chưa gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, các rung chấn đã được người dân tại nhiều vùng tâm chấn cảm nhận rõ rệt.

Xã đã xuống các thôn để nắm bắt tâm lý người dân và tuyên truyền về kỹ năng ứng phó khi động đất xảy ra.