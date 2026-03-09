Lá phiếu của nhân dân lựa chọn người đủ đức, đủ tài, đủ tầm

Ngày 15/3 tới, hơn 73 triệu cử tri trên cả nước sẽ đi bầu để lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI. Đây là những người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân cả nước.

Phóng viên Dân trí có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Việt (SN 1981), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa (Hà Nội) - một trong những ứng viên lần đầu được giới thiệu ứng cử ĐBQH.

Ông Việt ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 7 TP Hà Nội gồm phường Thanh Liệt và các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Thượng Phúc, Thường Tín, Chương Dương, Hồng Vân.

Cuộc bầu cử mở đầu cho giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên mới của dân tộc

Ông cho biết ý nghĩa của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031?

- Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định: Hệ thống thể chế phát triển chưa đồng bộ, trở thành "điểm nghẽn của điểm nghẽn", cản trở sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới nêu rõ: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đây là nhận diện rất quan trọng và đúng đắn của Đảng để đất nước ta khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, giúp đất nước ta đủ điều kiện và tâm thế vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa, Hà Nội (Ảnh: CTV).

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cuộc bầu cử đầu tiên sau khi đất nước thực hiện cuộc đại cách mạng sắp xếp, tái cấu trúc mô hình tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị.

Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là cuộc bầu cử mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới, một kỷ nguyên mới của dân tộc.

Sau hơn 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đồng thời đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng kinh tế, về năng lực cạnh tranh quốc gia, về hiệu quả quản trị nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đủ tầm đại diện cho nhân dân

Là ứng viên lần đầu tham gia ứng cử ĐBQH, ông có suy nghĩ gì với cuộc bầu cử lần này?

- Mục tiêu Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị: Xác định hoàn thiện đồng bộ Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng thể chế phát triển bền vững, hiện đại, minh bạch; thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế số, xã hội số; nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Để đạt được những mục tiêu đó đòi hỏi hệ thống pháp luật phải đồng bộ, ổn định, có sự dự báo cao, một cơ chế phân công phù hợp, phân cấp ủy quyền và kiểm soát quyết liệt, chặt chẽ, hiệu quả.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử (Ảnh: CTV).

Quốc hội với chức năng lập hiến, lập pháp định hình khuôn khổ thể chế cho phát triển, quyết định phân quyền, phân cấp những vấn đề quan trọng của quốc gia và giám sát tối cao việc tổ chức thực hiện Hiến pháp, pháp luật, giữ vai trò trung tâm của quyền lực nhà nước, trung tâm dẫn dắt cải cách thể chế và phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ quan quyền lực ở địa phương.

Vì vậy, cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp lần này không chỉ là sự kiện chính trị 5 năm 1 lần, đây là sự kiện để nhân dân trực tiếp trao quyền, lựa chọn những người xứng đáng nhất đại diện cho hơn 100 triệu dân quyết định những vấn đề chiến lược của đất nước trong 5 năm tới.

Lá phiếu của người dân sẽ quyết định lựa chọn được người đủ đức, đủ tài, đủ tầm để đáp ứng được yêu cầu hiện nay.

HĐND cấp xã không chỉ quyết lại những việc HĐND cấp tỉnh đã quyết

Với vai trò là một chủ tịch HĐND phường, ông đánh giá thế nào về HĐND nhiệm kỳ mới được người dân tin tưởng bầu ra?

- Với HĐND các cấp, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp gắn với mục tiêu gần dân, sát dân hơn, lắng nghe nhân dân để phục vụ nhân dân tốt hơn.

HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, vì vậy cơ quan này cần được trao thẩm quyền đủ mạnh để các quyết sách thực sự xuất phát từ thực tiễn đời sống, ví dụ HĐND cấp xã phải được bàn, thảo luận quyết định những chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chứ không chỉ quyết lại những việc HĐND cấp tỉnh đã quyết.

Người dân ở Hà Nội xem danh sách các ứng cử viên (Ảnh: CTV).

Hà Nội với tinh thần tiên phong, gương mẫu, đã và đang đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, thể hiện qua việc tiếp tục đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô nhằm hoàn thiện thể chế, tạo cơ chế phát triển thông suốt, hiệu quả.

Trên cơ sở bảo đảm sự vận hành đồng bộ của 4 trục là Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ, việc phân định rõ thẩm quyền giữa chính quyền cấp thành phố và cấp xã có ý nghĩa rất quan trọng, đó là thành phố đủ thẩm quyền quyết định, định hướng phát triển; cơ sở chủ động triển khai phù hợp với đặc trưng địa phương, hướng tới tư duy phát triển dài hạn, không manh mún, với tầm nhìn quy hoạch lâu dài 100 năm.

Hà Nội phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc cụ thể hóa 9 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, trong đó xác định 3 nhiệm vụ chiến lược gồm cải cách thể chế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm. Điều này thể hiện rõ quan điểm: Hà Nội nói là làm, làm hiệu quả, làm đến cùng; địa phương chủ động quyết định và chịu trách nhiệm.

Kỳ bầu cử lần này đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng đại biểu và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp, từ đó tạo kỳ vọng đối với ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Xin cảm ơn ông!