Nữ phóng viên người Êđê ứng cử đại biểu Quốc hội

Người con của buôn làng với khát vọng cống hiến

H'Niăp Niê (32 tuổi) là người con của Buôn Phơng Cư Dliê Mnông, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk. Chị hiện là phóng viên phụ trách chương trình truyền hình Văn hóa - Du lịch thuộc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Được tín nhiệm giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, H'Niăp Niê cho rằng đây là niềm vinh dự, động lực và thử thách lớn lao của bản thân.

Nữ phóng viên H'Niăp Niê trao đổi với các cử tri tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nữ phóng viên chia sẻ, là một người con của đồng bào Êđê, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đắk Lắk, chị thấu hiểu những khó khăn, trăn trở của bà con, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

"Công việc làm báo đưa tôi đến với nhiều buôn làng, gặp gỡ nhiều phận người, lắng nghe những tâm tư, trăn trở của đồng bào các dân tộc và nhận thấy những tiềm năng, lợi thế của các địa phương", chị H'Niăp Niê nói.

Chính những chuyến đi ấy đã hun đúc trong chị ý thức sâu sắc về trách nhiệm của một người làm báo và là một người con của buôn làng với mong muốn quê hương mình phát triển, giàu đẹp gắn với bảo tồn nét văn hóa dân tộc.

Một trong những điều khiến người làm báo như chị H'Niăp Niê trăn trở là việc gìn giữ tiếng nói và chữ viết của dân tộc Êđê hiện nay. Là biên dịch và phát thanh viên chương trình lồng tiếng dân tộc Êđê và may mắn được tiếp cận nhiều tài liệu, sách viết bằng tiếng Êđê, chị cho rằng có nhiều người nói tiếng Êđê rất thành thạo, nhưng số người đọc và viết được chữ Êđê ngày càng ít.

Chị H'Niăp Niê trình bày chương trình hành động nếu được tín nhiệm trúng cử ĐBQH (Ảnh: Uy Nguyễn).

Thậm chí ở nhiều gia đình người Êđê chỉ sử dụng tiếng phổ thông, thậm chí pha trộn ngôn ngữ, làm giảm dần sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ.

"Giữ được tiếng nói và chữ viết chính là giữ được hồn cốt, bản sắc và giá trị văn hóa của dân tộc. Tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm những chính sách quan tâm hơn đến việc bảo tồn, giảng dạy và lan tỏa chữ viết Êđê trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, để tiếng nói của cha ông không bị mai một theo thời gian", chị bày tỏ quan điểm.

Đặc biệt, với vai trò là một phụ nữ dân tộc thiểu số, chị H'Niăp Niê càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc góp phần khẳng định vị thế của phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số trong đời sống chính trị - xã hội.

Nữ phóng viên mong muốn trở thành tiếng nói đại diện cho những nhóm yếu thế, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển của đất nước.

Mong muốn mang tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số đến nghị trường

Chia sẻ cảm xúc về lần đầu tiên ứng cử, chị H'Niăp Niê cho biết: "Đây là dấu mốc đặc biệt, khó quên trong cuộc đời mình và là cơ hội để tôi mang theo tiếng nói từ đại ngàn, của đồng bào dân tộc thiểu số đến với cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất".

Những ngày qua, khi vận động bầu cử, chị H'Niăp Niê đã chia sẻ những cam kết nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH.

Chị H'Niăp Niê (ngoài cùng bên trái) cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nếu trúng cử, chị sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh trung thực, kịp thời đến Quốc hội và các cơ quan chức năng Trung ương; tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt quan tâm đến các chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em, người yếu thế.

Theo nữ phóng viên, chị sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và phát huy kinh nghiệm thực tiễn từ công tác tuyên truyền để đóng góp tiếng nói về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin - truyền thông, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nữ phóng viên trẻ mong muốn được cống hiến, được là cầu nối mang tiếng nói, nguyện vọng của buôn làng đến với nghị trường (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Phạm Xuân Thắng, Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk, nhận xét H’Niăp Niê là một phóng viên trẻ giàu nhiệt huyết, luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Không chỉ năng động, sáng tạo trong từng đề tài, nữ phóng viên còn tạo được niềm tin với đồng nghiệp và lãnh đạo, từ đó được tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH.