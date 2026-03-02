Chủ tịch Vũ Đại Thắng: Hà Nội phải sạch, thông minh, an toàn hơn

Sáng 2/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp xúc cử tri và thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 14 gồm các phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương.

Báo cáo chương trình hành động, ông Thắng cho biết nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND thành phố, ông cam kết thực hiện chương trình hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bằng kinh nghiệm điều hành thực tiễn.

Với cương vị Chủ tịch Hà Nội, ông Thắng cam kết thực hiện 4 nhóm giải pháp chiến lược gồm kiến tạo tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh và bền vững; tập trung xử lý 5 điểm nghẽn đô thị; đột phá khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đô thị thông minh; chính quyền gần dân, kỷ cương, trách nhiệm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng với các cử tri (Ảnh: Thanh Hải).

Để giảm ùn tắc giao thông, Chủ tịch Hà Nội cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ các tuyến Vành đai 4, Vành đai 3,5; hoàn thành các đoạn còn lại của Vành đai 2; thúc đẩy các tuyến đường sắt đô thị số 3, số 5 Văn Cao - Hòa Lạc, số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Cùng với đó, Hà Nội đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% điểm ùn tắc nghiêm trọng vào năm 2030; giảm 20-25% số ngày chỉ số ô nhiễm không khí ở mức xấu, rất xấu; 100% nước thải khu vực nội thành được thu gom, xử lý đạt chuẩn; đầu tư công nghệ xử lý rác hiện đại, giảm chôn lấp.

Về xử lý ngập úng, ông Thắng cho biết thành phố đặt mục tiêu hoàn thành nhiều dự án tiêu thoát nước trọng điểm, xử lý dứt điểm các điểm ngập kéo dài.

Về quản lý đất đai, thành phố sẽ xử lý nghiêm vi phạm; số hóa toàn bộ dữ liệu đất đai, minh bạch hóa quy hoạch, theo ông Thắng.

Về đột phá khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đô thị thông minh, ông Thắng cho biết thành phố xác định 100% dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện trực tuyến toàn trình; xây dựng chính quyền số đồng bộ đến cấp xã.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thanh Hải).

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng cam kết vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; rút ngắn tối thiểu 30% thời gian xử lý hồ sơ hành chính so với hiện nay.

Chủ tịch Hà Nội cho biết ông ý thức sâu sắc rằng niềm tin của nhân dân đối với các đại biểu HĐND, các cơ quan Nhà nước không đến từ lời hứa, không đến từ những cam kết, mà bằng những kết quả cụ thể từng tuần, từng tháng, từng quý, từng năm, từ những chuyển biến mà người dân có thể cảm nhận trong đời sống hàng ngày.

"TP Hà Nội nói chung và các phường xã nói riêng phải chuyển biến rõ nét qua từng tháng, từng quý, từng năm. Hà Nội cần phải sạch hơn, phải thông minh hơn, an toàn hơn…", ông Thắng nêu rõ.

Chủ tịch Hà Nội đồng thời mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành của cử tri đơn vị bầu cử số 14 để cùng xây dựng thủ đô phát triển nhanh, bền vững, văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.