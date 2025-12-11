Dự án "treo" hơn 16 năm ở Phú Thọ

Công trình dang dở này được Thanh tra Chính phủ nêu trong thông báo Kết luận thanh tra đối với 2 dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Phú Thọ.

Kết luận thanh tra cho thấy Dự án xử lý luồng tiêu úng hồ Giếng Hin (nay thuộc xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) phê duyệt năm 2008; thời gian thực hiện dưới 2 năm với tổng mức đầu tư hơn 3,8 tỷ đồng.

Dự án xây dựng tuyến tiêu từ cống qua đường ĐT310 thoát ra suối Mơ tại ngầm Lâm Bò dài 950m; kết cấu ống bê tông cốt thép đường kính 100cm.

Kết luận thanh tra vừa được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy ký ban hành (Ảnh: Bảo San).

Đến thời điểm tiến hành thanh tra, chủ đầu tư đã thực hiện nghiệm thu khối lượng thi công từ K0+300 đến K0+950 (hơn 68% khối lượng); phần khối lượng còn lại từ K0+00 đến K0+300 (gần 32 % khối lượng, khoảng 300m chiều dài tuyến) chưa triển khai thực hiện thi công do vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Thanh tra Chính phủ đánh giá dự án có quy mô đầu tư không lớn, thời gian thi công ngắn với mục tiêu cấp bách là tiêu úng cho khu công nghiệp nhằm tạo điều kiện và thu hút các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, do không bàn giao hết mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công dẫn tới sau hơn 16 năm dự án chưa hoàn thành, công trình thi công dở dang, chưa đáp ứng được mục tiêu thoát lũ của dự án.

“Nguyên nhân của việc chậm tiến độ xuất phát từ các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) chưa thực hiện hết trách nhiệm, còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc bàn giao mặt bằng”, thanh tra chỉ rõ.

Trách nhiệm việc này thuộc về lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi Cục Thủy lợi; lãnh đạo UBND huyện Bình Xuyên; Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Xuyên, lãnh đạo UBND xã Thiện Kế, Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền.

Với UBND tỉnh Phú Thọ, cơ quan thanh tra yêu cầu chỉ đạo, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc và khẩn trương bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, đưa dự án vào vận hành khai thác, tránh thất thoát, lãng phí.

Một dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt tại Vĩnh Phúc (Ảnh minh họa: Sỹ Hào).

Nhiều lãnh đạo có trách nhiệm trong dự án 1.800 tỷ đồng chậm tiến độ

Cũng tại kết luận trên, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vướng mắc, vi phạm tại Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông kết nối vùng thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ (tuyến đường Vành đai 5 - vùng thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường Vành đai 5 với quốc lộ 2B đến Tây Thiên, đi quốc lộ 2C và Tuyên Quang).

Đây là dự án nhóm A, có chiều dài 26,84km, tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng. Dự kiến tiến độ thực hiện dự án 2021-2025 nhưng đến lúc thanh tra mới triển khai đạt 20,5%. Khối lượng giải ngân vốn đầu tư công rất hạn chế (47,9%), trong khi khối lượng còn phải thực hiện rất lớn.

Việc chậm tiến hành công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng có nguyên nhân chủ quan do lãnh đạo UBND tỉnh thiếu chỉ đạo quyết liệt, chưa kịp thời giải quyết dứt điểm những vướng mắc. Các sở, ngành, UBND cấp huyện, chủ đầu tư còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ, chưa thực hiện hết trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ được giao dẫn tới dự án bị chậm tiến độ, kéo dài, làm giảm tính hiệu quả, chưa kịp thời đáp ứng mục tiêu đề ra.

Cơ quan thanh tra nêu rõ trách nhiệm thuộc lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) phụ trách lĩnh vực; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng phụ trách lĩnh vực; chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan (giai đoạn 2022-2025).