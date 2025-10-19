Kiểm tra tính hợp lệ của tờ vé số độc đắc 2 tỷ đồng

Ngày 19/10, ông Trương Văn Thiêng, Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai (Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra tính hợp lệ tờ vé trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng của một khách hàng tại Quảng Ngãi bị rách.

Trước đó, ngày 25/6, ông P.D.L. (45 tuổi, trú tại xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) mua tờ vé số của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai với dãy số 996946, kỳ mở thưởng 26/9. Tuy nhiên, trên đường đi làm về, người đàn ông này bỏ quên tờ vé số trong túi nên bị mưa ướt và rách một lỗ ở giữa.

Tờ vé số của ông L. trúng thưởng giải đặc biệt nhưng bị rách ở giữa (Ảnh: Hải Phong).

Ngày 8/10, đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai mời ông L. đến văn phòng đại diện của công ty tại Quảng Ngãi để làm việc.

Tại buổi làm việc, ông L. đưa tờ vé số bị rách ở phần chính giữa. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai xác định, tờ vé số của ông L. không đủ điều kiện nhận thưởng căn cứ theo Thông tư số 75/2013/TT- BTC ngày 4/6/2013 của Bộ Tài chính.

Thông tư này hướng dẫn về điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng: "Phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu...".

Không đồng ý với kết luận, ông L. đề nghị Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai thành lập hội đồng thẩm tra, xác minh tờ vé nêu trên.

Ông Trương Văn Thiêng cho biết đơn vị đã chỉ đạo văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi làm việc nhiều lần với ông L. về tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách.

Trụ sở Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).

“Dựa trên tình trạng hiện trạng và đối chiếu Thông tư 75, tờ vé này không đủ điều kiện nhận thưởng. Tuy nhiên, để đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng, đơn vị đang thực hiện quy trình xử lý kiểm tra và xác minh tính hợp lệ của tờ vé”, ông Thiêng nói.

Theo ông Thiêng, dự kiến tuần sau ban lãnh đạo công ty sẽ trực tiếp xuống Quảng Ngãi để làm việc với người trúng thưởng nhằm đưa ra một phương án đúng. Đồng thời, đơn vị sẽ mời công an, chính quyền địa phương ở Quảng Ngãi đến theo dõi để minh bạch sự việc.