Hai người trúng giải xổ số 1,8 tỷ USD ở Mỹ

Biển quảng cáo vé xổ số tại một cửa hàng tiện lợi ở New York (Ảnh: AOL).

Theo thông tin trên trang web của Hiệp hội Xổ số Mỹ, đơn vị quản lý Powerball, kết quả quay số ngày 6/9 là 11, 23, 44, 61, 62, và số Powerball là 17.

Chủ nhân của giải độc đắc này là người chơi ở Texas và Missouri, song danh tính cụ thể chưa được tiết lộ. Họ sẽ chia đôi giá trị giải thưởng xấp xỉ 1,8 tỷ USD.

Mỗi người có thể chọn giữa hình thức nhận tiền mặt trị giá 893,5 triệu USD được thanh toán theo từng đợt trong 30 năm, hoặc nhận một lần gọn với số tiền 410,3 triệu USD.

Kỳ quay số hôm 6/9 là lần quay thứ 42 kể từ khi giải độc đắc gần nhất có người trúng vào ngày 31/5, lập kỷ lục mới về chuỗi quay dài nhất trong lịch sử Powerball. Xác suất trúng giải độc đắc là 1 trên 292,2 triệu, và xổ số được quay 3 lần mỗi tuần.

Giải thưởng 1,787 tỷ USD này chỉ kém một chút so với kỷ lục 2,04 tỷ USD từng được trúng bởi một vé duy nhất ở California vào tháng 11/2022.