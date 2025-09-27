Đi thăm Thành cổ sau khi xem "Mưa đỏ", người đàn ông trúng số hơn 6 tỷ đồng

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế cho biết đã trả thưởng cho chủ nhân sở hữu 3 tờ vé số trúng giải đặc biệt và 7 tờ giải phụ đặc biệt, do doanh nghiệp này phát hành ngày 21/9.

Tổng giá trị giải thưởng là 6,35 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản thuế theo quy định, người trúng số nhận về hơn 5,7 tỷ đồng.

Các tờ vé số trúng giải đặc biệt và giải phụ đặc biệt do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế phát hành (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế, chủ nhân các tờ vé số trúng giải nêu trên là một người đàn ông tên V., quê ở tỉnh Đồng Nai.

Anh V. đến thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị để tham quan các di tích, thăm Thành cổ Quảng Trị sau khi xem bộ phim "Mưa đỏ".

Tại thành phố Huế, du khách mua 10 tờ vé số ủng hộ người đi bán dạo, trong đó có 3 tờ mang dãy số 502074 trúng giải đặc biệt, 7 tờ vé còn lại trúng giải phụ đặc biệt mang dãy số 202074, trong kỳ quay số mở thưởng ngày 21/9.

Sau đó, anh V. đã mang các tờ vé số trúng thưởng đến một đại lý xổ số tại TPHCM để đổi giải.

Ngày 26/9, chủ đại lý đã trực tiếp đến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế để làm thủ tục lĩnh thưởng.