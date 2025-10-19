Kiểm tra hơn 1.000 lượt phương tiện phát hiện 40 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Ngày 18/10, Công an tỉnh Điện Biên đã phát lệnh ra quân tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, Công an tỉnh Điện Biên đã huy động 150 lượt cảnh sát giao thông; 32 lượt cảnh sát cơ động; 50 lượt công an xã, phường tập trung vào khung giờ 12h-14h và 19h30-22h - thời điểm thường phát sinh nhiều vi phạm.

Ngay trong ngày đầu, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp chặt chẽ với công an xã, phường tiến hành kiểm tra trên 1.000 lượt phương tiện.

Kết quả các đơn vị công an trong tỉnh đã lập biên bản 76 trường hợp, trong đó, 40 trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. Tất cả các trường hợp vi phạm đều được lập biên bản, tạm giữ phương tiện, tước giấy phép lái xe theo quy định.

Lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm (Ảnh: Công an Điện Biên).

Đặc biệt, một số trường hợp khi bị kiểm tra đã viện lý do như tục lệ “uống rượu mừng” hay “lý của người dân tộc” để biện minh cho hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, lực lượng CSGT đã tuyên truyền, giải thích rõ ràng, khẳng định pháp luật không có ngoại lệ, mọi công dân đều phải chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.

Ngày đầu ra quân tổng kiểm soát nồng độ cồn đã cho thấy tinh thần quyết liệt, nghiêm túc và hiệu quả bước đầu của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục phối hợp với các lực lượng sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.