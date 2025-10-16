Ông Trần Tiến Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
(Dân trí) - Tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng sinh năm 1975, từng kinh qua các vị trí Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long...
Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại biểu dự Đại hội cũng đã bầu 52 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.
Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Kết quả, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV đã bầu 14 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người.
Ông Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội và khẳng định đây là vinh dự và trách nhiệm nặng nề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên giao phó.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV nguyện nêu gương sáng trong học tập, rèn luyện và cống hiến để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác xứng đáng với sự giao phó của Đại hội, sự tin tưởng của Trung ương Đảng và kỳ vọng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã gửi gắm, xứng đáng với lịch sử “Điện Biên Phủ anh hùng”.
Ông Trần Tiến Dũng gửi lời cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Ông Trần Tiến Dũng sinh năm 1975, quê tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật, Cao cấp lý luận chính trị.
Ông Trần Tiến Dũng có quá trình hơn 20 năm kinh qua các vị trí chuyên viên, thư ký lãnh đạo Bộ Tư pháp, Phó chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Tháng 2/2019, Ban Bí thư có quyết định điều động, chỉ định ông Trần Tiến Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy; sau đó ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tháng 5/2023, ông Trần Tiến Dũng được Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Tháng 1/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025.
Đến tháng 7/2025, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trần Tiến Dũng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.