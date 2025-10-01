Khám xét nhà của đối tượng chuyên kêu gọi từ thiện ở Điện Biên

Sáng 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân (39 tuổi, trú tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên) trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Công an tỉnh Điện Biên cho biết ngày 23/9, đơn vị nhận được đơn tố giác của chị H.T.G. (trú tại phường Điện Biên Phủ) về việc chị này nhiều lần chuyển tiền ủng hộ từ thiện khi thấy Nguyễn Mạnh Tuân đăng bài kêu gọi trên Facebook.

Song sau đó các khoản tiền này không được công khai, minh bạch khiến chị G. và nhiều nhà hảo tâm khác hoài nghi số tiền thực tế có đến tay người cần giúp đỡ hay không.

Công an khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân (Ảnh: Công an Điện Biên).

Quá trình xác minh công an xác định từ tháng 12/2016, Tuân đã dựng nên cả một “hệ thống” kêu gọi từ thiện gồm 3 tài khoản Facebook: Nguyễn Mạnh Tuân (có tích xanh), Nguyễn Tuân (có 149.000 người theo dõi) và Lãng tử Tây Bắc, cùng với đó là nhiều số tài khoản ngân hàng đứng tên chính Tuân.

Trên thực tế, số tiền ủng hộ các trường hợp do Tuân đưa hình ảnh, thông tin để kêu gọi không đến đúng, đủ theo đề nghị của các mạnh thường quân.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.