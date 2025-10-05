Bắt tạm giam "Thủy Tẹt Bé Nhỏ" chuyên kêu gọi từ thiện ở Điện Biên
(Dân trí) - Theo Công an Điện Biên, nhiều năm qua, Nông Thị Thu Thủy (Thủy Tẹt Bé Nhỏ) thường xuyên đăng tải hình ảnh, bài viết với dòng trạng thái đẫm nước mắt trên Facebook kêu gọi từ thiện để trục lợi.
Ngày 5/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nông Thị Thu Thuỷ (31 tuổi, trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 Điện Biên cũng đã phê chuẩn các quyết định trên.
Theo Công an Điện Biên Nông Thị Thủy là đối tượng có liên quan đến vụ việc tạo dựng hình tượng “lính bắn tỉa huyền thoại” gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Công an Điện Biên cho biết trong nhiều năm qua, Thủy tạo dựng hình ảnh “bạch liên hoa” trong sáng, nhân hậu, luôn đồng cảm với những phận đời cơ cực.
Thủy thường xuyên đăng tải hình ảnh, bài viết với những dòng trạng thái đẫm nước mắt, những lời kêu gọi tha thiết về các trường hợp khó khăn, cơ cực trên Facebook cá nhân có tên Nông Thị Thu Thủy (Thủy Tẹt Bé Nhỏ) khiến nhiều mạnh thường quân tin tưởng, sẵn sàng gửi gắm tiền bạc và tin rằng mình đang đồng hành cùng một người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn.
Lợi dụng niềm tin của cộng đồng mạng, Thủy cùng Nguyễn Mạnh Tuân (39 tuổi, trú tại xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên) đưa lên mạng xã hội những câu chuyện, những mảnh đời bất hạnh để kêu gọi từ thiện nhằm móc túi các mạnh thường quân.
Đáng chú ý, khi Tuân trao tiền cho những hoàn cảnh khó khăn và chụp ảnh lại để đăng Facebook, Thủy cũng lấy chính những hình ảnh trên, cắt bỏ hình của Tuân rồi đăng lên Facebook tự nhận như thể mình đã trao số tiền trên.
Tính riêng trong năm 2025, Nông Thị Thu Thủy đã đăng hơn 400 bài viết liên quan đến các hoạt động từ thiện.
Từ tháng 2 đến tháng 6, chỉ riêng đối với 3 hoàn cảnh khó khăn, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã chứng minh được số tiền Thủy trục lợi từ hoạt động từ thiện là trên 24.000.000 đồng.
Ngày 2/10, sau khi Nguyễn Mạnh Tuân bị tạm giữ, Thủy đã tìm đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên để tự thú.
Tại đây, đối tượng khai nhận quen biết Tuân từ năm 2022 qua các hoạt động từ thiện.
Sau đó Thủy thường xuyên liên lạc, bắt tay với Tuân để dựng nên các chiến dịch kêu gọi ủng hộ. Các bài đăng của cả hai đều thu hút hàng nghìn lượt quan tâm, hàng trăm nhà hảo tâm chuyển tiền. Nhưng sau ánh hào quang “người tốt - việc tốt”, Thủy đã cắt xén, bỏ túi riêng một phần tiền từ thiện.
Ngày 3/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Tuân (39 tuổi, trú tại xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an Điện Biên, trong mắt cộng đồng mạng, Tuân từng xuất hiện như một người thầy mẫu mực, đầy nhân ái, luôn xót xa trước nỗi khổ của những phận đời nghèo khó.
Những bài viết kêu gọi ủng hộ của Tuân được viết bằng giọng điệu chân thành, những bức ảnh trao quà, tặng tiền cho người yếu thế được lan truyền như minh chứng cho một tấm lòng trong sáng.
Hình tượng “người thầy nhân ái, hết lòng vì người khó khăn” đã khiến hàng nghìn lượt theo dõi tin tưởng, hàng trăm nhà hảo tâm sẵn sàng chuyển tiền.
Nhưng đằng sau lớp vỏ đạo đức và tử tế, Tuân đã toan tính, chiếm đoạt, biến lòng tin thành công cụ để thỏa mãn lợi ích cá nhân.
Điều tra công an xác định từ tháng 2 đến tháng 8, Tuân đã lợi dụng 7 trường hợp để chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.