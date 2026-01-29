Kiểm soát chặt chất lượng thực phẩm ngày Tết, xử lý nghiêm vi phạm

Ngày 29/1, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường địa phương được yêu cầu thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán, khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ nhu cầu Tết của nhân dân…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng (Ảnh: Đình Trung).

Việc tổ chức Tết Nguyên đán tại cơ quan, đơn vị phải trên tinh thần tiết kiệm, lành mạnh, an toàn, đúng quy định, phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc, phong tục, tập quán của từng địa phương, theo chỉ thị.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng yêu cầu tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai, bão, lũ, các đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

Các đơn vị, cá nhân không tổ chức chúc Tết Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như các cơ quan thuộc bộ; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trái quy định.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành.

Cục Khí tượng Thuỷ văn được giao chủ trì tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, các loại hình thiên tai, cung cấp kịp thời thông tin thời tiết nguy hiểm, bất thường, nhất là rét đậm, rét hại, sương muối, mưa đá, hạn hán, xâm nhập mặn… bảo đảm sức khỏe cho người dân, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với các địa phương triển khai phương án phòng, chống thiên tai, tăng cường kiểm tra, nhất là đê sông, đê biển.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Cục Chăn nuôi và Thú y theo chức năng nhiệm vụ chủ động các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng; chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, cây, con giống… bảo đảm ổn định sản xuất.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng chỉ đạo Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đấu mối nông sản, cơ sở kinh doanh thực phẩm, rau quả phục vụ Tết. “Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết”, chị thị nêu rõ.

Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người Việt đa dạng và lớn nhất trong năm (Ảnh: Báo Chính phủ).

Người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Môi trường chủ trì kiểm soát, giám sát chặt chẽ các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đặc biệt là các nguồn thải lớn (các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất).

Đồng thời phải theo dõi, quan trắc, giám sát thường xuyên để có phương án kịp thời ứng phó ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn và sự cố môi trường. Thu gom, xử lý triệt để chất thải rắn sinh hoạt; tuyệt đối không để tình trạng ùn ứ rác thải tại các khu đô thị, khu thương mại, dân cư.