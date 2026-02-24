Chuẩn bị phương án, kịch bản về nhân sự tại kỳ họp tới của Quốc hội

Ngày 24/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, giao nhiệm vụ cho một số cơ quan của Quốc hội nhân dịp đầu năm mới Bính Ngọ.

Làm việc với Ủy ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban tập trung cao độ cho công tác bầu cử trong giai đoạn cao điểm tháng 3 bởi “thời gian không còn tính bằng ngày, mà tính bằng giờ”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu trong buổi làm việc với Ủy ban Công tác đại biểu (Ảnh: Hồng Phong).

Theo yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội, mọi khâu phải được rà soát kỹ lưỡng với mục tiêu tổ chức thành công cuộc bầu cử, lựa chọn đủ 500 đại biểu Quốc hội trong tổng số 864 người ứng cử tại 182 đơn vị bầu cử, đồng thời bảo đảm bầu đủ số lượng đại biểu HĐND các cấp theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam để đẩy mạnh tập huấn cho đội ngũ cán bộ ở cấp xã, cấp tỉnh, nhất là trong bối cảnh nhiều cán bộ mới tham gia công tác bầu cử.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Công tác đại biểu cần chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, kịch bản liên quan công tác nhân sự tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, thực hiện đúng quy trình nhưng bảo đảm tinh gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh hình thức, kéo dài không cần thiết.

Ngoài ra, Ủy ban cần đề xuất đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý công tác đại biểu và hoạt động của HĐND các cấp.

Trong cuộc làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đơn vị chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa thông qua hệ thống thông tin nhiều chiều.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban cần tăng cường quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo bằng chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời xây dựng hệ thống quản lý đơn thư bài bản, đồng bộ, có khả năng số hóa, phân loại, theo dõi quá trình xử lý một cách chính xác, minh bạch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (Ảnh: Hồng Phong).

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh cần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không để bị động bất ngờ.

Nhấn mạnh tính cần thiết và cấp bách về ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đơn vị tiếp tục quan tâm tới nhiệm vụ này.

“Nếu Quốc hội không ứng dụng công nghệ vào công tác lập pháp sẽ không thông qua được số lượng lớn các dự án luật như trong năm 2025”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.