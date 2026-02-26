Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đà Nẵng

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Theo đó, thành phố Đà Nẵng có số đơn vị bầu cử là 5, số đại biểu Quốc hội được bầu là 14 người, số người ứng cử là 24 người.

Người dân ở xã biên giới Avương, Đà Nẵng đến khu vực bỏ phiếu xem danh sách cử tri đã được Ủy ban bầu cử xã niêm yết (Ảnh: Thúy Tô).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, thành phố Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Ảnh: Phạm Thắng).

Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Đà Nẵng gồm các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân.

Đơn vị bầu cử số 1 có 5 đại biểu ứng cử, được bầu 3 đại biểu.