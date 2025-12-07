Phú Thọ sắp đấu giá khu đất 7,4ha, yêu cầu phải đặt trước 37 tỷ đồng

Công ty đấu giá hợp danh DVL vừa công bố thông tin đấu giá quyền sử dụng một khu đất có diện tích 7,46ha, để phát triển nhà ở tại xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Theo hồ sơ dự án, khu đất có 2,93ha đất ở đô thị, tương ứng 182 thửa đất liền kề và 19 thửa đất biệt thự. Phần còn lại gồm 9.045m2 đất vui chơi giải trí công cộng, 3,3ha đất giao thông và các hạng mục hạ tầng phụ trợ phục vụ khu dân cư.

Khu đất rộng 7,4ha, giá khởi điểm 186 tỷ đồng (Ảnh minh họa: Thanh Tùng).

Về vị trí, phía bắc dự án giáp đường gom phía nam đường Hồ Chí Minh; phía nam giáp khu dân cư phố Hàng Trạm; phía đông giáp đường tỉnh 441 cũ và đất nông nghiệp; phía tây giáp khu nghĩa trang.

Giá khởi điểm cho toàn bộ khu đất là 186 tỷ đồng, với mức tiền đặt trước là 37 tỷ đồng. Hồ sơ tham gia đấu giá được bán và tiếp nhận từ ngày 5/12 đến ngày 23/12. Thời gian xem tài sản diễn ra từ 15/12 đến 17/12.

Phiên đấu giá chính thức được tổ chức vào ngày 9/1 tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất Khu vực Hoà Bình.

Trước đó, Phú Thọ cũng gây chú ý khi thông báo đấu giá 18 ô đất thuộc Khu du lịch sinh thái Đại Lải - Khu B, phường Xuân Hòa. Mỗi ô đất có diện tích 250m2, phù hợp để xây nhà vườn hoặc các công trình lưu trú nhỏ. Giá khởi điểm được đưa ra trong khoảng 15-18 triệu đồng/m2.

Người tham gia có thể xem tài sản từ ngày 15/12 đến 17/12, nộp hồ sơ đến ngày 22/12, tiền đặt trước chuyển cùng thời gian. Đáng chú ý, Phú Thọ áp dụng hình thức đấu giá gián tiếp bằng bỏ phiếu qua bưu chính, tạo điều kiện cho người ở xa vẫn có thể tham gia.